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الكشف عن المدربين المرشحين لتدريب النصر

منذ 3 ساعات
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الكشف عن المدربين المرشحين لتدريب النصر

نواف السالم (صدى):
أجرى نادي النصر مفاوضات مع مدرب أجنبي، لتدريب الفريق الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي بيدرو، حيث سيعلن عن التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلال الأيام المقبلة.

ونستعرض 7 مدربين مرشحين لتدريب النصر وهم

١- كيكي سيتيين: يعد المدرب الأسباني كيكي سيتيين صاحب الـ63 عامًا، أحد المُرشحين لتدريب النصر تحديدا وأنه لا يرتبط حالياً بتدريب أي ناد خلال الوقت الحالي.

٢-إرنستو فالفيردي: يعتبر الإسباني فالفيردي صاحب الـ57 عامًا كان مُرشحا بقوة أيضاً لتدريب النصر قبل التعاقد مع البرتغالي بيدرو لكن المفاوضات فشلت.

٣-نونو سانتو: لا يعمل منذ رحيله عن تدريب توتنهام الإنجليزي ولا يرتبط بأي ناد وبات مُرشح لتدريب النصر.

٤-رونالد كومان: بات المدرب الهولندي رونالد كومان صاحب الـ58 عامًا بدون فريق بعد الرحيل عن برشلونة الأسباني.

٥-لوسيان فافر: ربما يكون المدرب السويسري واحداً من الأسماء المطروحة لتدريب النصر بعد إقتربا مرور عام على رحيله من بوروسيا دورتموند الألماني.

٦-جينارو جاتوزو: رشح المدرب الإيطالي جاتوزو صاحب الـ43 عامًا لتدريب النصر بعد تجربته الأخيرة مع نابولي.

٧-رودي جارسيا: دخل النصر في مفاوضات مع الفرنسي جارسيا صاحب الـ57 عامًا لكن لم تنجح المفاوضات.

 

النصر
إرنستو فالفيردي
رونالد كومان
رودي جارسيا
جينارو جاتوزو

التعليقات

Suliman
Suliman عدد التعليقات : 30
منذ 11 دقيقة
الحين اجيك نون عين سين مدرعم كالعاده

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
عجيب وغريب،..
واضح ***وصريح
يقال أن هذه القصيدة للشاعر محمد إبن متعي العتيبي ،وكان الشاعر(محمد بن مثعي الغربي الروقي العتيبي )خارج المملكه وبعد ستة أشهرعاد إلى أرض الوطن...
متعب العتيبي
امانه البليهي لايدري عنه تخديرهم اهاف يجي وينشب عجرا بخشومهم ههههههههه🏃‍♂️😂
ع. س. ع
صياحكم طرب فارفعو اصواتكم
Suliman
الحين اجيك نون عين سين مدرعم كالعاده

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