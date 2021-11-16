الكشف عن المدربين المرشحين لتدريب النصر

نواف السالم (صدى):
أجرى نادي النصر مفاوضات مع مدرب أجنبي، لتدريب الفريق الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي بيدرو، حيث سيعلن عن التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلال الأيام المقبلة.
ونستعرض 7 مدربين مرشحين لتدريب النصر وهم
١- كيكي سيتيين: يعد المدرب الأسباني كيكي سيتيين صاحب الـ63 عامًا، أحد المُرشحين لتدريب النصر تحديدا وأنه لا يرتبط حالياً بتدريب أي ناد خلال الوقت الحالي.
٢-إرنستو فالفيردي: يعتبر الإسباني فالفيردي صاحب الـ57 عامًا كان مُرشحا بقوة أيضاً لتدريب النصر قبل التعاقد مع البرتغالي بيدرو لكن المفاوضات فشلت.
٣-نونو سانتو: لا يعمل منذ رحيله عن تدريب توتنهام الإنجليزي ولا يرتبط بأي ناد وبات مُرشح لتدريب النصر.
٤-رونالد كومان: بات المدرب الهولندي رونالد كومان صاحب الـ58 عامًا بدون فريق بعد الرحيل عن برشلونة الأسباني.
٥-لوسيان فافر: ربما يكون المدرب السويسري واحداً من الأسماء المطروحة لتدريب النصر بعد إقتربا مرور عام على رحيله من بوروسيا دورتموند الألماني.
٦-جينارو جاتوزو: رشح المدرب الإيطالي جاتوزو صاحب الـ43 عامًا لتدريب النصر بعد تجربته الأخيرة مع نابولي.
٧-رودي جارسيا: دخل النصر في مفاوضات مع الفرنسي جارسيا صاحب الـ57 عامًا لكن لم تنجح المفاوضات.