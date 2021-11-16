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اشتباك سلمان الفرج مع لاعبي فيتنام
منذ 21 ساعة
11943
3
(صدى):
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التعليقات
محمد القحطاني
عدد التعليقات : 198
منذ 23 دقيقة
أتوقع بداية النهايه للفرج مغرور ومنفوخ إعلاميآ وأوعطي أكبر من حجمه لكن أتوقع بأن تكون نهايته قريبه
محمد القحطاني
عدد التعليقات : 198
منذ 22 دقيقة
أتوقع بداية النهايه للفرج مغرور ومنفوخ إعلاميآ وأوعطي أكبر من حجمه لكن أتوقع بأن تكون نهايته قريبه
احساس انسان
عدد التعليقات : 39
منذ 15 دقيقة
الله يكفيه شر الناس ومكرهم وغدرهم وحسدهم وكيدهم , الله يحفظه ويحميه من شر النفوس المريضه المتعطشه للشعور بالانتصار ولذة الراحة على حساب انتهاء غيرها !ّ
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kkkk
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