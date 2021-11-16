احتجاج أندية سعودية بعد استبعادهم من الدوري السعودي للسيدات

نواف السالم (صدى):
أشعل إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماده إطلاق أول دوري سعودي للسيدات مكون من 16 فريقاً، اعتراضات بعض الأندية التي تم استبعاد فرقها من المشاركة في النسخة الأولى.
وقدم نادي "فليج" حديث التأسيس بمحافظة حفر الباطن اعترضه الرسمي حيث شكل هذا الاستبعاد صدمة كبيرة بالنسبة لهم؛ وذلك بعد تأسيسهم الفريق واستعانتهم بمدربة محترفة مصرية من أجل تولي هذه المهمة.
ومن جانبه، صرح فهد أبو قرين، المدير التنفيذي لنادي فليج الرياضي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن إدارة ناديه قدمت الشيء الكثير من الجهد ودفعت أموالاً باهظة من أجل استقطاب إداريات ومختصات في جميع مجالات لعبة كرة القدم.
وتابع "أبو قرين": "نصرف شهرياً على الفريق نحو 18 ألف دولار أميركي، ما يقارب 70 ألف ريال، والأهم من ذلك العمل الكبير الذي تم، والعقود التي تم إبرامها، التي بات النادي ملتزماً بها، كيف يتم ذلك القرار بتجاهل كل ما قُدم من جهد وعمل وصرف دون أي مبرر واضح أو حتى خطاب توضيحي".
وأكد أيضًا أنهم تواصلوا مباشرة مع ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، والذي أبدى استغرابه بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة النسائية تشجع على انضمام الفرق وليس استبعادها، وأنه سيستوضح الأمر بنفسه للوقوف على ما حصل.