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احتجاج أندية سعودية بعد استبعادهم من الدوري السعودي للسيدات

منذ 15 ساعة
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احتجاج أندية سعودية بعد استبعادهم من الدوري السعودي للسيدات

نواف السالم (صدى):
أشعل إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماده إطلاق أول دوري سعودي للسيدات مكون من 16 فريقاً، اعتراضات بعض الأندية التي تم استبعاد فرقها من المشاركة في النسخة الأولى.

وقدم نادي "فليج" حديث التأسيس بمحافظة حفر الباطن اعترضه الرسمي حيث شكل هذا الاستبعاد صدمة كبيرة بالنسبة لهم؛ وذلك بعد تأسيسهم الفريق واستعانتهم بمدربة محترفة مصرية من أجل تولي هذه المهمة.

ومن جانبه، صرح فهد أبو قرين، المدير التنفيذي لنادي فليج الرياضي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن إدارة ناديه قدمت الشيء الكثير من الجهد ودفعت أموالاً باهظة من أجل استقطاب إداريات ومختصات في جميع مجالات لعبة كرة القدم.

وتابع "أبو قرين": "نصرف شهرياً على الفريق نحو 18 ألف دولار أميركي، ما يقارب 70 ألف ريال، والأهم من ذلك العمل الكبير الذي تم، والعقود التي تم إبرامها، التي بات النادي ملتزماً بها، كيف يتم ذلك القرار بتجاهل كل ما قُدم من جهد وعمل وصرف دون أي مبرر واضح أو حتى خطاب توضيحي".

وأكد أيضًا أنهم تواصلوا مباشرة مع ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، والذي أبدى استغرابه بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة النسائية تشجع على انضمام الفرق وليس استبعادها، وأنه سيستوضح الأمر بنفسه للوقوف على ما حصل.

 

حفر الباطن
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الأندية
اللجنة النسائية
أول دوري سعودي للسيدات
نادي فليج

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 555
منذ 15 ساعة
مخالف للنشر
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10263
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
يمكن مادفعوا ضريبة الدخل المضافة * هههههههههههههههههه

استغفر الله و أتوب إليه **
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10263
منذ 12 دقيقة
لن تكون هناك مجاملة للهلال ولا غيره ** لأن الأندية بتقول مثل ما سويت للهلال بعد سولي * وتصير فوضة **!!

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مجرد لمسه خفيفه يرى فيها اطراء المديح واضهار اعجابه بالمنطقه الحساسه حسب قولهن
برنس
عاش بوهانج الله يارب ينهزم الهلال
ابو عمار
موضوع رد المهر او عدمه له شروط يعرفها القاض في المحكمه بعد دراسة الاسباب وهل الزوج دخل بالزوجه او لم يدخل وهل الزوجه هي...
رااايق
لن تكون هناك مجاملة للهلال ولا غيره ** لأن الأندية بتقول مثل ما سويت للهلال بعد سولي * وتصير فوضة **!!
ابو عمار
يمكن كان مشغول بالجوال اثناء القياده

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