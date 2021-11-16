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"أمن الطرق" يحذر مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض من الرياح والأمطار

منذ 3 ساعات
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"أمن الطرق" يحذر مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض من الرياح والأمطار

الرياض (صدى):
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من  ( المجمعة - رماح ).

ونوه أمن الطرق بأن المنطقة قد تشهدُ رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

 

الرياض
المجمعة
الأمطار
رماح
أمن الطرق
الرياح
الطرق الخارجية

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14958
منذ ساعة
الآن آذان صلاة العصر فالعاصمة الرياض، والأجواء ولا أروع.

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
الآن آذان صلاة العصر فالعاصمة الرياض، والأجواء ولا أروع.
الغارس
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واضح ***وصريح
أرفل، مقرود، لوح، كديش، مفهي..
واضح ***وصريح
راحت فيها الفرة،أو الخشة..
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تهبدوا العجيز المسيكينه، الحيوانات،الثيران.

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