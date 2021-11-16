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أبرز السلع التي سجلت ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر أكتوبر

منذ 6 ساعات
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أبرز السلع التي سجلت ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر أكتوبر

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أكتوبر2021 مقارنةً بشهر أكتوبر 2020.

وأشارت الهيئة إلى السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وتضمنت السلع الغذائية التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع في الأسعار " لبن طازج محلي "الصافي"، وزيت نباتي "للقلي" العربي، وكوسة محلي، وخوخ لبناني، وخيار محلي، وتمر "رطب".

في حين كان جاء " برتقال أبو سرة مصري، وهيل هندي، وطماطم مستورد، وهيل أمريكي، وطماطم محلي، وبن حب/ لقمتي" ضمن أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

وأوضحت الهيئة السلع غير الغذائية والخدمات التي سجلت ارتفاعا في الاسعار وهي "نفقات الحفلات والأفراح، وحفاظات أطفال محلية "بامبرز"، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أسنان"

في حين سجلت هذه السلع " صابون بودرة للملابس "تايد"، وعقال سوري، وفانلة داخلية نصف كم "الأصيل"، وسروال طويل رجالي "الأصيل"، وحلاقة للرجال والأولاد، وإصلاح سيارة "ميكانيكا" انخفاضًا في الأسعار.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت "نفقات الحفلات والأفراح، وحفاظات أطفال محلية "بامبرز"، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أسنان" النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار.

وسجل "صابون بودرة للملابس "تايد"، وعقال سوري، وفانلة داخلية نصف كم "الأصيل"، وسروال طويل رجالي "الأصيل"، وحلاقة للرجال والأولاد، وإصلاح سيارة "ميكانيكا" انخفاضًا في الأسعار.

الإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
السلع
شهر أكتوبر

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 252
منذ 16 دقيقة
وش جاب الخوخ اللبناني، ماهو ممنوعة المنتجات اللبنانية والا التجار ضاربين بقرارات الدولة عرض الحائط

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أحدث التعليقات

عزووز
ترا الوضع منتهي يامدرب بوهانج وأسأل اوراوا إذا بتتاكد وازيدك من الشعر بيت الاحتفالات جاهزة بالبوليفارد ٢٤ نوفمبر . وافهم يااافهيم
مطر الاسود
اكيد انتم تمزحون فما علاقتكم بهذه الامور وما دخلكم بالواتس اب وما يجري فيه
نمر بن فهد
الاهلي منذ زمن طويل يلتف على الانظمة ويتابع بها الحمد لله وقعوا في شر اعمالهم
نمر بن فهد
الاهلي منذ زمن طويل يلتف على الانظمة ويتابع بها الحمد لله وقعوا في شر اعمالهم
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك , انت وكل ماتمثله لا تساون جناح بعوضة فما الذي يجعلك تعتقد اننا مهتمون بما تقول او تفعل او ان...

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