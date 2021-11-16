بالفيديو.. استعراض الأسلحة المستخدمة في المراحل الـ 3 لقيام الدولة السعودية

الرياض (صدى):
كشفت سالي غنام مشرفة متحف "السـلاح التاريخي" أن المتحف يحتوي على الكثير من الأسـلحة التاريخية المستخدمة في مراحل قيام الدولة السعودية، إضافة إلى أسلحة تعود لأكثر من 300 عام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت سالي غنام إن الأسـلحة الموجودة بالمتحف قديمة وتراثية، وشهدت على المراحل الـ3 لقيام الدولة السعودية.
وأضافت مشرفة المتحف أنه يحتوي أيضا على الأسـلحة المستخدمة في الحـروب العربية، والحـروب العالمية الأولى والثانية، مبينة أن المتحف يضم بنـادق المقمع، التي استخدمت في الدولة السعودية الأولى.
كما أشارت إلى أن المتحف يحتوي على سيوفاً هندية ودمشقية، إلى جانب أسـلحة الملك عبدالعزيز الخاصة، والدروع، والبـنادق التي استخدمت في الدولة السعودية الثالثة.