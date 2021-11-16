بيت دعارة يقدم خدمات مجانية مقابل التلقيح

فيينا (صدى):
دعت فيينا، عاصمة النمسا، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الحصول على لقاح " كورونا " مقابل دخول "بيت للدعارة " مجانًا.
وأشارت إلى أن هذا العرض سيستمر حتى نهاية شهر نوفنبر مرة في الأسبوع، بالإضافة إلى الحصول على قسيمة لنادي الساونا.
وقال بيتر لاسكارس، مدير بيت الدعارة، "أننا في حاجة إلى 75/70 في المائة من الملقحين حتى نصل إلى مناعة القطيع، لكننا حاليا بلغنا 63 في المائة فقط".
وأضاف أنه بعد ذلك لاحظ في الإحصائيات أن العديد من الرجال، بينهم مهاجرون، يرفضون فعليا، أو لا يعرفون أنه بإمكانهم الحصول عليه.