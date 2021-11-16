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بالصور.. فتاة تتغلب على إعاقتها يوم زفافها بواسطة فستان حورية البحر

منذ 5 ساعات
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بالصور.. فتاة تتغلب على إعاقتها يوم زفافها بواسطة فستان حورية البحر

أميرة خالد (صدى):
تمكنت العروس "هيل" من التغلب على اعاقتها والسير يوم زفافها باستخدام دعامات للساق مع فستان زفاف مصمم لذوي الاحتياجات الخاصة.

واختارت "هيل" فستانًا مصمم على شكل حورية بحر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تمكنت من السير بفضل دعامات على الساق تسمح لها بالسير في الممر.

وصممت تنورة الفستان قابلة للإزالة لمساعدتها عندما تقف أو تجلس واستخدمت أيضًا مسند ظهر مخصص للكرسي المتحرك.

وقالت "هيل" عن يوم زفافها: "كان المهم بالنسبة لي أن أسير في الممر في يوم زفافي ولا حرج في الجلوس على مقعدك، لكن بالنسبة لي، كنت أتخيل دائمًا نفسي أسير في الممر".

وتابعت: "لم أكن متوترة أبدًا من الذهاب كعروس تعاني وضع صحي مختلف، تحدثت من قبل لكثير من العرائس من ذوات الإعاقات من قبل".

 

حفل الزفاف
ذوي الاحتياجات الخاصة
فستان زفاف
مقعد
دعامات
مقعد متحرك

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10609
منذ 12 دقيقة
ربي يسعدها

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أحدث التعليقات

الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا ، كلام جميل ومرتب وواقعي
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
دكتر
نبيكم تنقلعون يا اشباه الرجال

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