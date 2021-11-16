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"استشاري" يوضح أسباب إصابة المراهقون بالكسل والخمول

منذ ساعة
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"استشاري" يوضح أسباب إصابة المراهقون بالكسل والخمول

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور فهد الجريبه استشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء وسكري الأطفال، عن الفرق بين الكسل والخمول وظهور بكثرة لدى المراهقين.

وقال "الجريبه" في حديثه: "الكسل إن الإنسان لديه القدرة يسوي شئ لكن ما عنده خلق فأغلبها مكتسبة وليست وراثية مثل عدم أخذ القسط الكافي من النوم أما الخمول لكن ما عنده القدرة أو عنده تثاقل لفعل الشئ هذا لأن ما عنده القدرة الجسدية وهنا المشكلة".

وأكد الاستشاري أن سوء التغذية أهم أسباب إصابة المراهقون بالخمول ونقص النشاط ونقص فيتامين ب ونقص الحديد فهو من أهم مسببات نقص النشاط البدني، بحسب برنامج "صباح السعودية".

وأضاف: "ويمكن أن يدل الخمول على مرض معين خاصة في حالة استمراره لوقت طويل ولا يوجد سبب معين فأنا أنصح إن الشخص يراجع طبيب".

سوء التغذية
الكسل
الأمراض
النشاط البدني
الخمول
فهد الجريبه
نقص الفيتامينات
المراهقون

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 546
منذ 59 دقيقة
الكسل والله عند المراهقين الدببه.
اكل ومرعى وقلة صنعه.
اكل ونوم واكس بوكس ولا بلايستيشن ولا مشي ولا رياضه ولا غيره.
سبحان الله اكثر الكسولين من اصحاب الاوزان الثقيله.

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أحدث التعليقات

مراقب
المطاعم والافران هي سبب الوساخه
ع. س. ع
صياحك يا خيخة طرب
ابوعبدالله
قرم الحمدالله وبفضل من الله بناتنا واخوتنا محتشمات ولا فكرو يقودو سيارات لان معززات ومكرمات في بيوتهم
ع. س. ع
انت أحضرت خرقة للاستديو في سابقة لم تحدث من قبل ولم نرى احد يطلب محاسبتك على هذا التصرف الا مسؤل والآن تطالب بمحاسبة البليهي...
عبدالله
يجيك الحين مسؤول في الغاز ويقلك سلمني نظيفه اسلمك نظيفه يأ أخي الكريم اذا اتى بها الزبون وهي متسخه لاتستلمها أما انك تسلمها متسخه...

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