"استشاري" يوضح أسباب إصابة المراهقون بالكسل والخمول

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور فهد الجريبه استشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء وسكري الأطفال، عن الفرق بين الكسل والخمول وظهور بكثرة لدى المراهقين.
وقال "الجريبه" في حديثه: "الكسل إن الإنسان لديه القدرة يسوي شئ لكن ما عنده خلق فأغلبها مكتسبة وليست وراثية مثل عدم أخذ القسط الكافي من النوم أما الخمول لكن ما عنده القدرة أو عنده تثاقل لفعل الشئ هذا لأن ما عنده القدرة الجسدية وهنا المشكلة".
وأكد الاستشاري أن سوء التغذية أهم أسباب إصابة المراهقون بالخمول ونقص النشاط ونقص فيتامين ب ونقص الحديد فهو من أهم مسببات نقص النشاط البدني، بحسب برنامج "صباح السعودية".
وأضاف: "ويمكن أن يدل الخمول على مرض معين خاصة في حالة استمراره لوقت طويل ولا يوجد سبب معين فأنا أنصح إن الشخص يراجع طبيب".