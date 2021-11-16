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أحرق نفسه بالخطأ
منذ 5 ساعات
1006
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14958
منذ ساعة
راحت فيها الفرة،أو الخشة..
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