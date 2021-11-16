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بالفيديو.. مستهلكون يتذمرون من اتساخ أسطوانات الغاز: ناقلة للأمراض

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مستهلكون يتذمرون من اتساخ أسطوانات الغاز: ناقلة للأمراض

الرياض (صدى):
تذمر عدد من المستهلكين من إهمال أصحاب محال بيع أسطوانات الغاز، في تنظيف الأسطوانات وبيعها متسخة، ما يجعلها مصدرًا لنقل الأمراض والحشرات إلى منازلهم.

وأكد المستهلكون، أن مشكلة الأسطوانات المتسخة موجودة في كل منافذ بيع الغاز، ودائمًا ما يطالبون بالاهتمام بتنظيفها لكن دون جدوى، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

وكشف أحد البائعين في أحد منافذ بيع الغاز، عن سبب عدم تنظيف الأسطوانات، لعدم وجود أماكن لغسيلها داخل منافذ البيع، كما أن البلدية تمنعهم من غسيلها داخل المنافذ أو أمامها، بحسب تقرير برنامج "الراصد" الذي يُعرض على قناة "الإخبارية" .

 

المملكة
أسطوانات الغاز
الحشرات
منافذ البيع
الأمراض
مستهلكون

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 27
منذ 9 دقائق
يجيك الحين مسؤول في الغاز ويقلك سلمني نظيفه اسلمك نظيفه
يأ أخي الكريم اذا اتى بها الزبون وهي متسخه لاتستلمها أما انك تسلمها متسخه عشان سلمك كذلك فهذا كلام غير مقبول.
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 36
منذ دقيقة
المطاعم والافران هي سبب الوساخه

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أحدث التعليقات

مراقب
المطاعم والافران هي سبب الوساخه
ع. س. ع
صياحك يا خيخة طرب
ابوعبدالله
قرم الحمدالله وبفضل من الله بناتنا واخوتنا محتشمات ولا فكرو يقودو سيارات لان معززات ومكرمات في بيوتهم
ع. س. ع
انت أحضرت خرقة للاستديو في سابقة لم تحدث من قبل ولم نرى احد يطلب محاسبتك على هذا التصرف الا مسؤل والآن تطالب بمحاسبة البليهي...
عبدالله
يجيك الحين مسؤول في الغاز ويقلك سلمني نظيفه اسلمك نظيفه يأ أخي الكريم اذا اتى بها الزبون وهي متسخه لاتستلمها أما انك تسلمها متسخه...

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