بالفيديو.. مستهلكون يتذمرون من اتساخ أسطوانات الغاز: ناقلة للأمراض

الرياض (صدى):
تذمر عدد من المستهلكين من إهمال أصحاب محال بيع أسطوانات الغاز، في تنظيف الأسطوانات وبيعها متسخة، ما يجعلها مصدرًا لنقل الأمراض والحشرات إلى منازلهم.
وأكد المستهلكون، أن مشكلة الأسطوانات المتسخة موجودة في كل منافذ بيع الغاز، ودائمًا ما يطالبون بالاهتمام بتنظيفها لكن دون جدوى، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.
وكشف أحد البائعين في أحد منافذ بيع الغاز، عن سبب عدم تنظيف الأسطوانات، لعدم وجود أماكن لغسيلها داخل منافذ البيع، كما أن البلدية تمنعهم من غسيلها داخل المنافذ أو أمامها، بحسب تقرير برنامج "الراصد" الذي يُعرض على قناة "الإخبارية" .