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صورة قديمة لأحد شوارع الرياض
منذ 10 ساعات
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الرياض
الشوارع
خبر في صورة
التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14963
منذ 4 دقائق
يقال أن هذه القصيدة للشاعر محمد إبن متعي العتيبي ،وكان الشاعر(محمد بن مثعي الغربي الروقي العتيبي )خارج المملكه
وبعد ستة أشهرعاد إلى أرض الوطن
وعند نزوله في المطار في محافظة جده
ركب أحدا السيارات المتجهه إلى ديرته ام سليم
وهاظت قريحته بهذه الا بيات الرائعه
ياهل الموتر اللي كامـلً شـده *** كل ما حط للطرقه ر بط فوقـه
السبيرات فيه وشنطـة العـده *** والذبيحه حذفناها بصنـد وقـه
أفجحٍٍ ٍ سرحوه الصبح من جده *** لوسمحتوعطونياه أبـا أسوقـه
لوعربسات يعط الأ مر مـارده *** عقب طول الغياب وناحر ٍ شوقه
سرحه قدم صحرا نجد ممتـده *** بين برقا وبين مدهش الروقـه..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
عجيب وغريب،..
واضح ***وصريح
يقال أن هذه القصيدة للشاعر محمد إبن متعي العتيبي ،وكان الشاعر(محمد بن مثعي الغربي الروقي العتيبي )خارج المملكه وبعد ستة أشهرعاد إلى أرض الوطن...
متعب العتيبي
امانه البليهي لايدري عنه تخديرهم اهاف يجي وينشب عجرا بخشومهم ههههههههه🏃♂️😂
ع. س. ع
صياحكم طرب فارفعو اصواتكم
Suliman
الحين اجيك نون عين سين مدرعم كالعاده
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