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نصائح للحفاظ على "عفشة" السيارة

منذ ساعتين
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نصائح للحفاظ على "عفشة" السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات عن كيفية الحفاظ على الأجزاء الداخلية في السيارة والتي ترتبط تحت مسمى "عفشة" السيارة.

وأكد الخبراء على ضرورة التعامل بطريقة مثالية مع المطبات الصناعية والحفر، وذلك حتى تنجب الاضرارا الناتجة عن خوض تلك المطبقات بطريقة قاسية مما تؤثر على كافة اجزاء العفشة.

وأشار الخبراء إلى ضرورة أن نقوم من وقت إلى اخر بتربيط عفشة السيارة، عن طريق احد المراكز المتخصصة وباستخدام مفاتيح الضبط المناسبة.

كما أكدت على ضرورة الكشف الجيد على مساعدين السيارة سواء كانت الامامية والخلفية، ومتابعة ظهور اي تاكل بالكاوتش العلوي لجسم المساعد، وأن تكون طريقة الاصطفاف صحيحة وبحركة مستقيمة،وذلك للحفاظ على كبالن السيارة.

وأضاف الخبراء أنه من الافضل ان نتابع الحالة العامة للمقصات، وتغييرها في حالة التلف الشديد أو صيانتها عند وجود تلف في الجلب يمكن تداركه، مع التشحيم الجيد، وغسيل عفشة السيارة.

 

عفشة السيارة
الكبالن
التشحيم
غسل عفشة السيارة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18781
منذ ساعة
عفشة مين يا شيخ أمين !!

مافي ترجمة للعربي !! السعودي

مثلا : الأغراض اللي يطلعون بها على الكشتات وفيها أدوات صنع الشاهي والقهوة ؛ وش يسمونها .. يللا .. فبه جوائز لكم يبلغ مجموعها ٣٤٤ ريال لأول ثلاث متفاعلين

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أحدث التعليقات

احساس انسان
النوايا الطيبة السليمه والمبادرات الخيره مطلوبه لارساء الاستقرار والسلام والترابط والامن في كل العلاقات
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ليش تذكرنا بركزة البليهي اخخخخخخخخخخخ
قرم
وشخباري...جابر القحطاني الله زمااان.
قرم
الله يشفيه ويعافيه يارب ويعافي كل مريض.

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