نصائح للحفاظ على "عفشة" السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات عن كيفية الحفاظ على الأجزاء الداخلية في السيارة والتي ترتبط تحت مسمى "عفشة" السيارة.
وأكد الخبراء على ضرورة التعامل بطريقة مثالية مع المطبات الصناعية والحفر، وذلك حتى تنجب الاضرارا الناتجة عن خوض تلك المطبقات بطريقة قاسية مما تؤثر على كافة اجزاء العفشة.
وأشار الخبراء إلى ضرورة أن نقوم من وقت إلى اخر بتربيط عفشة السيارة، عن طريق احد المراكز المتخصصة وباستخدام مفاتيح الضبط المناسبة.
كما أكدت على ضرورة الكشف الجيد على مساعدين السيارة سواء كانت الامامية والخلفية، ومتابعة ظهور اي تاكل بالكاوتش العلوي لجسم المساعد، وأن تكون طريقة الاصطفاف صحيحة وبحركة مستقيمة،وذلك للحفاظ على كبالن السيارة.
وأضاف الخبراء أنه من الافضل ان نتابع الحالة العامة للمقصات، وتغييرها في حالة التلف الشديد أو صيانتها عند وجود تلف في الجلب يمكن تداركه، مع التشحيم الجيد، وغسيل عفشة السيارة.