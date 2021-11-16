بالفيديو.. الصرامي: ظاهرة البليهي ستصبح جائحة

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على الاشتباك الذي وقع بين لاعبي الهلال والفيصلي لكرة الطائرة، بعد انتصار الفيصلي، حيث غرز اللاعب علم الفريق في شبك الطائرة.
وقال الصرامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن التجاوز أصبح في الملاعب السعودية، مؤكدًا أنه كان يجب على إدارة الهلال أن تصدر بيان بأنها لا تؤيد تصرف اللاعب البليهي لتوقف هذه التصرفات.
وأضاف : ظاهرة غرزة العلم أخشى أن تصبح جائحة، والتعصب لا يوجد له لقاح.
وكان نجم فريق نادي الهلال، علي البليهي قد قام بغرس علم ناديه في ملعب مرسول بارك، بعد تجاوز عقبة النصر مؤخرًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.