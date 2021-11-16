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بالفيديو.. الصرامي: ظاهرة البليهي ستصبح جائحة

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الصرامي: ظاهرة البليهي ستصبح جائحة

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على الاشتباك الذي وقع بين لاعبي الهلال والفيصلي لكرة الطائرة، بعد انتصار الفيصلي، حيث غرز اللاعب علم الفريق في شبك الطائرة.

وقال الصرامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن التجاوز أصبح في الملاعب السعودية، مؤكدًا أنه كان يجب على إدارة الهلال أن تصدر بيان بأنها لا تؤيد تصرف اللاعب البليهي لتوقف هذه التصرفات.

وأضاف : ظاهرة غرزة العلم أخشى أن تصبح جائحة، والتعصب لا يوجد له لقاح.

وكان نجم فريق نادي الهلال، علي البليهي قد قام بغرس علم ناديه في ملعب مرسول بارك، بعد تجاوز عقبة النصر مؤخرًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

 

الهلال
الفيصلي
سعود الصرامي
البليهي
دوري أبطال آسيا 2021
ملعب مرسول بارك
تيشيرت البليهي
ظاهرة البليهي
غرز العلم

التعليقات

انور المالكي
انور المالكي عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
لك يصدر بيان من الإتحاد الاسيوي او وزارة الرياضة او الإتحاد السعودي ان هذا التصرف يعتبر
.. انت تجيب نظام من راسك
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3037
منذ 3 دقائق
انت أحضرت خرقة للاستديو في سابقة لم تحدث من قبل ولم نرى احد يطلب محاسبتك على هذا التصرف الا مسؤل والآن تطالب بمحاسبة البليهي مع ان ما قام بة يحدث في جميع ملاعب العالم اقول لك بالمختصر،، الآسيوية صعبة قوية يا ابو خرقة

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أحدث التعليقات

مراقب
المطاعم والافران هي سبب الوساخه
ع. س. ع
صياحك يا خيخة طرب
ابوعبدالله
قرم الحمدالله وبفضل من الله بناتنا واخوتنا محتشمات ولا فكرو يقودو سيارات لان معززات ومكرمات في بيوتهم
ع. س. ع
انت أحضرت خرقة للاستديو في سابقة لم تحدث من قبل ولم نرى احد يطلب محاسبتك على هذا التصرف الا مسؤل والآن تطالب بمحاسبة البليهي...
عبدالله
يجيك الحين مسؤول في الغاز ويقلك سلمني نظيفه اسلمك نظيفه يأ أخي الكريم اذا اتى بها الزبون وهي متسخه لاتستلمها أما انك تسلمها متسخه...

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