تأهيل مليون شاب وفتاة لسوق العمل

الرياض (صدى):
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على استفادة أكثر من مليون شاب وفتاة من خدمات الإرشاد والتطوير المهني التي تقدمها بوابة «سُبل»، وذلك منذ إطلاق البوابة في يناير 2020م، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وتعمل خدمات بوابة «سُبل»، على استهداف طلاب التعليم العام والجامعي، والباحثين عن عمل والموظفين، حيث توفر بوابة إلكترونية تضم عدة خدمات وأدوات للتثقيف والإرشاد المهني، منها تقديم خدمات الاستشارات المهنية حضوريًا أو عن بُعد، ومقياس الميول المهنية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفير محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لمساعدة الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.