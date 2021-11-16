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تأهيل مليون شاب وفتاة لسوق العمل

منذ ساعتين
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تأهيل مليون شاب وفتاة لسوق العمل

الرياض (صدى):
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على استفادة أكثر من مليون شاب وفتاة من خدمات الإرشاد والتطوير المهني التي تقدمها بوابة «سُبل»، وذلك منذ إطلاق البوابة في يناير 2020م، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتعمل خدمات بوابة «سُبل»، على استهداف طلاب التعليم العام والجامعي، والباحثين عن عمل والموظفين، حيث توفر بوابة إلكترونية تضم عدة خدمات وأدوات للتثقيف والإرشاد المهني، منها تقديم خدمات الاستشارات المهنية حضوريًا أو عن بُعد، ومقياس الميول المهنية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفير محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لمساعدة الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.

 

 

هدف
سوق العمل
سبل
الإرشاد المهني

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14950
منذ ساعة
بالتوفيق للجميع.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18781
منذ ساعة
نقلة مغناطيسية

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أحدث التعليقات

راجع لقدام
لا تشويه ولا شي ركز العلم في قلوبنا ورحنا في خبر كاااااااااااان
راجع لقدام
ليش تذكرنا بركزة البليهي اخخخخخخخخخخخ
قرم
وشخباري...جابر القحطاني الله زمااان.
قرم
الله يشفيه ويعافيه يارب ويعافي كل مريض.
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه جقجقجقجقجقجقجقج

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