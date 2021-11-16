بالفيديو.. "السند" يوضح حكم من حدثته نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به

الرياض (صدى):
أجاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، على استفسار بشأن من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به، وهل يقع الطلاق في تلك الحالة أم لا.
وأوضح الشيخ عبدالرحمن السند إن النبي ﷺ قال: "قد عفي لي من أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم"، مشيرا إلى أن حديث النفس معفو عنه ولا يقع له الأثر لا من ناحية الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإثم على ما فعل.
وأكد السند أنه من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ بحديث النفس، وبالتالي فإن من حدث نفسه بالطلاق دون النطق به فإن الطلاق هنا لا يقع، داعيا الأزواج بضرورة التعوذ بالله تعالى من تلك الوساوس لأنها من الشيطان، والتي لن تضر بإذن الله.