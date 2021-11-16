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بالفيديو.. "السند" يوضح حكم من حدثته نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به

منذ ساعة
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بالفيديو.. "السند" يوضح حكم من حدثته نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به

الرياض (صدى):
أجاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، على استفسار بشأن من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به، وهل يقع الطلاق في تلك الحالة أم لا.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن السند إن النبي ﷺ قال: "قد عفي لي من أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم"، مشيرا إلى أن حديث النفس معفو عنه ولا يقع له الأثر لا من ناحية الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإثم على ما فعل.

وأكد السند أنه من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ بحديث النفس، وبالتالي فإن من حدث نفسه بالطلاق دون النطق به فإن الطلاق هنا لا يقع، داعيا الأزواج بضرورة التعوذ بالله تعالى من تلك الوساوس لأنها من الشيطان، والتي لن تضر بإذن الله.

الطلاق
هيئة الأمر بالمعروف
استفسار
الشيخ عبد الرحمن السند
الحكم التكليفي

التعليقات

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 52
منذ 36 دقيقة
ياشيخ بلله اهتم بتطوير جهاز هيئة الامر بالمعروف جزاك الله خير والفتوى اتوقع يوجد مشايخ من كبار العلماء

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
بالتوفيق للجميع.
واضح ***وصريح
يجب عدم التشويش على الضيف، بكثرة الأسئلة، وتداخل المواضيع،بأزمنه متباعده..
بلسم الروح
استغفرالله العظيم

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