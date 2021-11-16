نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"القرشي": الانضباط تجامل الهلال في موضوع حمدي النقاز

منذ 4 ساعات
14683
4
"القرشي": الانضباط تجامل الهلال في موضوع حمدي النقاز

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي سامي القرشي أن موقف النادي الأهلي قوي جدًا فيما يخص التعاقد مع لاعب الأهلي حمدي النقاز، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط اتخذت قرار استدعائه لمجاملة الهلال.

وقال "القرشي" في حديثه عن "النقاز": "موقف النادي الأهلي قوي جدًا وأعتقد أن الهلالين إذا كانوا يريدون هذا التصعيد وتهيئة الأجواء للاستحقاق أعتقد أنه خاطئ ومش حلوة في حق الهلال أنه يخسر قضية من هذا النوع وتطلعه ضعيف قانونيًا".

وفيما يتعلق بقرار استدعاء لجنة الانضباط لـ "النقاز"، أضاف: "أطرح تساؤلات .. الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانظباط أعتقد أنها تجامل الهلال في هذا الموضوع وتؤكد للوسط الرياضي إن الهلال نافذ داخل أروقة الاتحاد السعودي"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وتابع: "أتحدث عن الإجراءات وليس القرار لأنه كارثة عظمى إذا قبل احتجاج الهلال فمن الأفضل أن تستدعي اللاعب وتحقق معاه في قضية يفترض على الإطلاق أن لا يتم التحقيق مع اللاعب فيها".

وعن موقف الهلال، استكمل: "الهلال هو الطرف المخول بتقديم الاثباتات أن اللاعب ليس حرًا ولما تستعدي النقاز تعطي إيحاء إنك تحاول تساعد طرف على آخر".

ويأتي ذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضًا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي فيما رفض "النقاز" استدعاء اللجنة.

لجنة الانضباط
الهلال
الأهلي
سامي القرشي
حمدي النقاز
استدعاء النقاز

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 777
منذ 4 ساعات
صياح الطحلبي للتأثير على لجنه الانضباط
الموضوع واضح وضوح الشمس النقاز اهلاوي بشهاده حتى اصحابكم اعلام النصر ومنهم الصرامي
حتكلها يا طحلبي في دقنك مثل موضوع العويس وراح تعتذر وانت صاغر
وموضوع ارهاب لجنه الانضباط بكثر النباح بالقنوات والاعلام ما صار يمشي في زمن الحزم
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 144
منذ 47 دقيقة
يابو كلا مليان عيب ( لا تنابذو بالألقاب ) عيب وانا عمك شكلك صغيرون .. انتبه تراه يستطيع يقاضيك .. ف خلك صاحب اخلاق راقيه مثل الزعيم .
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 52
منذ 19 دقيقة
اشغلتونا احمدو ربكم ان الحكم تساهل معكم وتغاضى عن بلنتي للاهلي وطرد لاعب الزعيق
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3037
منذ دقيقتين
صياحك يا خيخة طرب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مراقب
المطاعم والافران هي سبب الوساخه
ع. س. ع
صياحك يا خيخة طرب
ابوعبدالله
قرم الحمدالله وبفضل من الله بناتنا واخوتنا محتشمات ولا فكرو يقودو سيارات لان معززات ومكرمات في بيوتهم
ع. س. ع
انت أحضرت خرقة للاستديو في سابقة لم تحدث من قبل ولم نرى احد يطلب محاسبتك على هذا التصرف الا مسؤل والآن تطالب بمحاسبة البليهي...
عبدالله
يجيك الحين مسؤول في الغاز ويقلك سلمني نظيفه اسلمك نظيفه يأ أخي الكريم اذا اتى بها الزبون وهي متسخه لاتستلمها أما انك تسلمها متسخه...

أخر الأخبار

بالفيديو.. عراقي يحتفل بخسارة مليشيات إيران في الانتخابات
بالفيديو.. عراقي يحتفل بخسارة مليشيات إيران في الانتخابات
منذ 10 دقائق 1414
الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة مباراة الهلال وبوهانغ بحضور جماهيري 100%
الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة مباراة الهلال وبوهانغ بحضور جماهيري 100%
منذ 14 دقيقة 1276
"أمن الطرق" يحذر مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض من الرياح والأمطار
"أمن الطرق" يحذر مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض من الرياح والأمطار
منذ 17 دقيقة 1467
محاكم التنفيذ تباشر 297 طلبًا لأحكام أجنبية بقيمة 2.4 مليار ريال
محاكم التنفيذ تباشر 297 طلبًا لأحكام أجنبية بقيمة 2.4 مليار ريال
منذ 19 دقيقة 1367
أبرز السلع التي سجلت ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر أكتوبر
أبرز السلع التي سجلت ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر أكتوبر
منذ 25 دقيقة 1319
تعرف على طريقة حل مشكلة الشاشة السوداء على هاتفك الآيفون
تعرف على طريقة حل مشكلة الشاشة السوداء على هاتفك الآيفون
منذ 30 دقيقة 1463
اختطاف شاب وتعذيبه بعد معاكسة فتاة
اختطاف شاب وتعذيبه بعد معاكسة فتاة
منذ 34 دقيقة 572
هيئة الرقابة النووية تعلن عن توفر وظيفة شاغرة
هيئة الرقابة النووية تعلن عن توفر وظيفة شاغرة
منذ 38 دقيقة 1435
بالفيديو.. استعراض الأسلحة المستخدمة في المراحل الـ 3 لقيام الدولة ‎
بالفيديو.. استعراض الأسلحة المستخدمة في المراحل الـ 3 لقيام الدولة ‎
منذ 41 دقيقة 1400
بيت دعارة يقدم خدمات مجانية مقابل التلقيح
بيت دعارة يقدم خدمات مجانية مقابل التلقيح
منذ 45 دقيقة 787