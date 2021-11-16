"القرشي": الانضباط تجامل الهلال في موضوع حمدي النقاز

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي سامي القرشي أن موقف النادي الأهلي قوي جدًا فيما يخص التعاقد مع لاعب الأهلي حمدي النقاز، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط اتخذت قرار استدعائه لمجاملة الهلال.
وقال "القرشي" في حديثه عن "النقاز": "موقف النادي الأهلي قوي جدًا وأعتقد أن الهلالين إذا كانوا يريدون هذا التصعيد وتهيئة الأجواء للاستحقاق أعتقد أنه خاطئ ومش حلوة في حق الهلال أنه يخسر قضية من هذا النوع وتطلعه ضعيف قانونيًا".
وفيما يتعلق بقرار استدعاء لجنة الانضباط لـ "النقاز"، أضاف: "أطرح تساؤلات .. الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانظباط أعتقد أنها تجامل الهلال في هذا الموضوع وتؤكد للوسط الرياضي إن الهلال نافذ داخل أروقة الاتحاد السعودي"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وتابع: "أتحدث عن الإجراءات وليس القرار لأنه كارثة عظمى إذا قبل احتجاج الهلال فمن الأفضل أن تستدعي اللاعب وتحقق معاه في قضية يفترض على الإطلاق أن لا يتم التحقيق مع اللاعب فيها".
وعن موقف الهلال، استكمل: "الهلال هو الطرف المخول بتقديم الاثباتات أن اللاعب ليس حرًا ولما تستعدي النقاز تعطي إيحاء إنك تحاول تساعد طرف على آخر".
ويأتي ذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضًا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي فيما رفض "النقاز" استدعاء اللجنة.