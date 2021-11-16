شاهد.. تطورات جديدة في قضية تورط روان بن حسين في غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
علقت العارضة والمغنية الكويتية روان بن حسين على إدانة المحكمة الكويتية لـ "محامي وصحفي" بقضية القذف بعدما اتهامها بالتورط في قضية غسيل الأموال قبل عام.
وقالت "روان" في مقطع فيديو لها: "في ناس تحبني تستحق أنها تفرح معاي.. قبل سنة طلع محامي على انستغرام مع صحفي وفي هاللايف كانوا يتكلمون عن جريمة غسيل الأموال في الكويت، وما ذكروا غير اسمي أنا واسم ابو بنتي واتهمونا بغسيل الأموال".
وتابعت: "هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي لانها جريمة، وأنا زعلت وايد، يعني أبوي الي هو أبوي صار عنده ذرة شك لما سمع الكلام.. كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي".
وأكدت "روان" أنها لا تبحث عن التعويض المادي من القضية لكنها تريد رد الاعتبار لها ولأهلها مشيرة إلى أن ما قاموا به من الترويج لهذه الاتهامات أثر على عملها بشدة.