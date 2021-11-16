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سامي الحريري: لو تأهل النصر لما شاهدنا لقطة البليهي

منذ ساعتين
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سامي الحريري: لو تأهل النصر لما شاهدنا لقطة البليهي

عادل الحربي (صدى):
علق الناقد الرياضي طارق النوفل على الآراء التي تدخل في نية الأشخاص، قائلا: "مثلا لو كان حمدي النقاز في نادي أخر غير الأهلي لتغير موقف ماجد الفهمي".

وأضاف خلال برنامج "أكشن مع وليد" : "أنا لست من جماعة لو، ولا أتدخل في نية أحد"، ليرد الإعلامي سامي الحريري مازحا: "لو تأهل النصر لما شاهدنا ركزة العلم من علي البليهي"، في إشارة للقطة رفع لاعب الهلال للعلم في ملعب مرسول بارك.

يذكر أن اللاعب حمدي النقاز صرح في وقت سابق بأنه وقع عقدا مع الزمالك المصري، وتنازل عن مستحقاته القديمة حيث دفع مبالغ مالية مقابل فسخ عقده مع نادي الترجي وذلك من أجل العودة لنادي الزمالك، في دليل يدعم احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب التونسي مع الأهلي.

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الهلال
دوري المحترفين
علي البليهي
اكشن مع وليد
حمدي النقاز
احتجاج الهلال
سامي الحريري

التعليقات

سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 5212
منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اكيد يكون خسران البليهي وميقدر يرفع العلم وش جبت من جديد

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
بالتوفيق للجميع.
واضح ***وصريح
يجب عدم التشويش على الضيف، بكثرة الأسئلة، وتداخل المواضيع،بأزمنه متباعده..
بلسم الروح
استغفرالله العظيم

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