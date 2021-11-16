سامي الحريري: لو تأهل النصر لما شاهدنا لقطة البليهي

عادل الحربي (صدى):
علق الناقد الرياضي طارق النوفل على الآراء التي تدخل في نية الأشخاص، قائلا: "مثلا لو كان حمدي النقاز في نادي أخر غير الأهلي لتغير موقف ماجد الفهمي".
وأضاف خلال برنامج "أكشن مع وليد" : "أنا لست من جماعة لو، ولا أتدخل في نية أحد"، ليرد الإعلامي سامي الحريري مازحا: "لو تأهل النصر لما شاهدنا ركزة العلم من علي البليهي"، في إشارة للقطة رفع لاعب الهلال للعلم في ملعب مرسول بارك.
يذكر أن اللاعب حمدي النقاز صرح في وقت سابق بأنه وقع عقدا مع الزمالك المصري، وتنازل عن مستحقاته القديمة حيث دفع مبالغ مالية مقابل فسخ عقده مع نادي الترجي وذلك من أجل العودة لنادي الزمالك، في دليل يدعم احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب التونسي مع الأهلي.
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