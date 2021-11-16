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السفير السابق في لبنان: في هذه الحالة يتوقف التصعيد الخليجي

منذ ساعتين
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السفير السابق في لبنان: في هذه الحالة يتوقف التصعيد الخليجي

علي القحطاني (صدى):
أكد سفير المملكة السابق في لبنان علي عواض عسيري، أن التصعيد الخليجي يتوقف على سلوك الحكومة اللبنانية.

ونفى عسيري أن يكون اللبنانيون في المملكة مهددين، قائلا: "حوالي 350 ألف لبناني يقيمون في المملكة من جميع الطوائف، والمؤسسات التي يمتلكوها تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وعايشين كأنهم في بلادهم لم يهددهم أحد".

وحول التوقعات بتصعيد الأزمة، قال إن الأمر التصعيد يعتمد على سلوك العهد، موضحا أنه يقصد حزب الله الإرهابي المسيطر على الحكومة اللبنانية.

وأضاف: "في 12 نوفمبر الجاري ضبطوا أكثر من 2 مليون حبة مخدرات متجهة للمملكة إذا لم تتوقف هذه الأمور ليش نحرص على هذه العلاقة".

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55177
منذ ساعة
التصعيد مستمر ان شاء الله الى ان تتغير لبنان وتعود عربيه خالصه وحره من الهيمنه الفارسيه الممثله في حزب ابو زميره واعوانهم الخونه في لبنان

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
بالتوفيق للجميع.
واضح ***وصريح
يجب عدم التشويش على الضيف، بكثرة الأسئلة، وتداخل المواضيع،بأزمنه متباعده..
بلسم الروح
استغفرالله العظيم

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