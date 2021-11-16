السفير السابق في لبنان: في هذه الحالة يتوقف التصعيد الخليجي

علي القحطاني (صدى):
أكد سفير المملكة السابق في لبنان علي عواض عسيري، أن التصعيد الخليجي يتوقف على سلوك الحكومة اللبنانية.
ونفى عسيري أن يكون اللبنانيون في المملكة مهددين، قائلا: "حوالي 350 ألف لبناني يقيمون في المملكة من جميع الطوائف، والمؤسسات التي يمتلكوها تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وعايشين كأنهم في بلادهم لم يهددهم أحد".
وحول التوقعات بتصعيد الأزمة، قال إن الأمر التصعيد يعتمد على سلوك العهد، موضحا أنه يقصد حزب الله الإرهابي المسيطر على الحكومة اللبنانية.
وأضاف: "في 12 نوفمبر الجاري ضبطوا أكثر من 2 مليون حبة مخدرات متجهة للمملكة إذا لم تتوقف هذه الأمور ليش نحرص على هذه العلاقة".