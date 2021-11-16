قرداحي: موافق على أي حل يعيد العلاقات مع المملكة

بيروت (صدى):
صرح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بأنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع المملكة ودول الخليج.
وقال قرداحي في مقابلة مع قناة "إم تي في" اللبنانية، إنه يصر على شرط انتهاء الأزمة مع دول الخليج في حين تقديمه استقالته، موضحا أنه لا يريد أن تكون استقالته بمثابة "طلقة في الهواء" لا تؤدي إلى أي نتيجة.
وأضاف وزير الإعلام اللبناني: "لست حجر عثرة، ولا متمسكا بالوزارة عنادا، لأنها ليست ملكي ولا لبيت أبي".
يذكر أن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أكد مسبقا أنه ليست هناك أزمة مع لبنان، بل هناك "أزمة في لبنان" بسبب هيمنة وكلاء إيران.
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