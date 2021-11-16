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أم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات!

منذ 4 ساعات
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أم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات!

خالد الظفيري (صدى):
عثرت الشرطة الكويتية على جثة فتاة متحللة، واتضح بعد ذلك أن الجثة موجودة في حمام المنزل منذ 5 سنوات.

وبعد التحريات، وجهت النيابة العامة لوالدة المتوفاة تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد.

ومن جانبها بررت الأم جريمتها بأن حبسها في الحمام "كان بهدف منعها من الخروج كنوع من التربية".

وقالت الأم: "لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت".

وأضافت: "في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وأُودع السجن".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 21 يومًا على ذمة القضية.

جريمة
منوعات
الكويت
جثة متحللة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55177
منذ 4 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 651
منذ 6 دقائق
استغفرالله العظيم

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أحدث التعليقات

فهد آل قنيعير
،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
بالتوفيق للجميع.
واضح ***وصريح
يجب عدم التشويش على الضيف، بكثرة الأسئلة، وتداخل المواضيع،بأزمنه متباعده..
بلسم الروح
استغفرالله العظيم

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