أم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات!

خالد الظفيري (صدى):
عثرت الشرطة الكويتية على جثة فتاة متحللة، واتضح بعد ذلك أن الجثة موجودة في حمام المنزل منذ 5 سنوات.
وبعد التحريات، وجهت النيابة العامة لوالدة المتوفاة تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد.
ومن جانبها بررت الأم جريمتها بأن حبسها في الحمام "كان بهدف منعها من الخروج كنوع من التربية".
وقالت الأم: "لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت".
وأضافت: "في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وأُودع السجن".
وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 21 يومًا على ذمة القضية.