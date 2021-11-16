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سعود الصرامي : الجميع يؤكد أن حمدي النقاز زملكاوي .. واحتجاج الهلال ليس مضيعة
منذ 8 ساعات
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 7
منذ 3 دقائق
يعني لازم تظهرون الهلال مظلوم حتى لوكانت الدلائل واضحه ان النقاز لم يوقع عقد مع الزمالك
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أحدث التعليقات
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