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‏سعود الصرامي : الجميع يؤكد أن حمدي النقاز زملكاوي .. واحتجاج الهلال ليس مضيعة

منذ 8 ساعات
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التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 7
منذ 3 دقائق
يعني لازم تظهرون الهلال مظلوم حتى لوكانت الدلائل واضحه ان النقاز لم يوقع عقد مع الزمالك

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