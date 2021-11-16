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صالح خليفة يعلّق على الصورة الشهيرة التي أثارت جدلا مع ماجد عبدالله ويوسف خميس
منذ 6 ساعات
864
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التعليقات
ابو ماجد
عدد التعليقات : 40
منذ 33 دقيقة
كل هذا سوال ؟
المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
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أحدث التعليقات
Smsm Sos
الجسم جسم رجال والبوهه بوهة رجال من غير شوارب ههههههه استغفرالله لو من الاردنيات أوقف والمسا بالغلط اتحسس عليها من قدام اسوم اهي وشي...
ابو ماجد
كل هذا سوال ؟ المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
ابو عمار
ههههههه
غييييوووورررر
شكله خاف يقتلونه ويضيع دمه هدر بينهم وقال ياروح مابدك روح
ابو عمار
طيب
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