نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد..فرحة طفل بفعاليات موسم الرياض ورسالته لرئيس الترفيه

منذ 7 ساعات
2067
2
شاهد..فرحة طفل بفعاليات موسم الرياض ورسالته لرئيس الترفيه

عا (صدى):
أعرب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن فرحته الشديدة أثناء حضوره فعاليات موسم الرياض.

ووجه الطفل شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث بدا سعيدا بالأجواء.

ويضم موسم الرياض العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع الفئات والأعمار السنية، على مدار 4 شهور، حيث تضم المطاعم، والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر والمعارض العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أماكن عدة للترفيه والاستجمام، مثل: "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، وغيرها.

المملكة
الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ

التعليقات

قمر وراكب همر
قمر وراكب همر عدد التعليقات : 18
منذ ساعتين
لا جول ولا قوة الا بالله
قرم
قرم عدد التعليقات : 545
منذ 51 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه يارب ويعافي كل مريض.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راجع لقدام
لا تشويه ولا شي ركز العلم في قلوبنا ورحنا في خبر كاااااااااااان
راجع لقدام
ليش تذكرنا بركزة البليهي اخخخخخخخخخخخ
قرم
وشخباري...جابر القحطاني الله زمااان.
قرم
الله يشفيه ويعافيه يارب ويعافي كل مريض.
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه جقجقجقجقجقجقجقج

أخر الأخبار

" الطيران المدني" يدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة
" الطيران المدني" يدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة
منذ 21 ثانية 1100
بالفيديو.. استشاري يكشف العلاقة بين سعر العيادة وجودة الخدمة الطبية
بالفيديو.. استشاري يكشف العلاقة بين سعر العيادة وجودة الخدمة الطبية
منذ 3 دقائق 1313
المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف
المياه الوطنية: تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بطريف
منذ 7 دقائق 1161
فيديو صادم لسقوط عروسين من فوق أرجوحة معلقة في الهواء
فيديو صادم لسقوط عروسين من فوق أرجوحة معلقة في الهواء
منذ 9 دقائق 295
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرة أمنية في Google Chrome
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرة أمنية في Google Chrome
منذ 21 دقيقة 1202
إجراء تعديلات على سيارة فيراري F8 تريبوتو
إجراء تعديلات على سيارة فيراري F8 تريبوتو
منذ 27 دقيقة 1209
نهاية الانشغال بالجوال
نهاية الانشغال بالجوال
منذ 31 دقيقة 237
شركة "وهج" السعودية تصنع قطع غيار الطيران لـ "هانيويل ايروسبيس"
شركة "وهج" السعودية تصنع قطع غيار الطيران لـ "هانيويل ايروسبيس"
منذ 33 دقيقة 1387
"التجارة" تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر بمكة المكرمة
"التجارة" تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر بمكة المكرمة
منذ 39 دقيقة 1269
نائب إيراني يتفاخر بقتل المتظاهرين وأمهات الضحايا ترد:"اخرج من جحرك"
نائب إيراني يتفاخر بقتل المتظاهرين وأمهات الضحايا ترد:"اخرج من جحرك"
منذ 43 دقيقة 1475