شاهد..فرحة طفل بفعاليات موسم الرياض ورسالته لرئيس الترفيه

عا (صدى):
أعرب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن فرحته الشديدة أثناء حضوره فعاليات موسم الرياض.
ووجه الطفل شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث بدا سعيدا بالأجواء.
ويضم موسم الرياض العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تناسب جميع الفئات والأعمار السنية، على مدار 4 شهور، حيث تضم المطاعم، والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر والمعارض العالمية المتميزة.
كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أماكن عدة للترفيه والاستجمام، مثل: "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، وغيرها.