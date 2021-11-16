محمد علي الحسيني يعلق على منحه الجنسية السعودية

نايف السالم (صدى):
علق محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، على منحه الجنسية السعودية، مقدما خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال محمد علي الحسيني: "أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد، وصدق، وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية".
وتابع: "أدين بالحب، والوفاء والسمع والطاعة، والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى".
ومحمد علي الحسيني هو كاتب ومحاضر ومفكر إسلامي لديه العديد من الكتب و المحاضرات التي تدعو إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، ويعرف بدعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات تسييس الطائفة الشيعية.
يذكر أن الموافقة السامية الكريمة، صدرت على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030.
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