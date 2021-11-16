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محمد علي الحسيني يعلق على منحه الجنسية السعودية

منذ ساعة
1467
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محمد علي الحسيني يعلق على منحه الجنسية السعودية

نايف السالم (صدى):
علق محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، على منحه الجنسية السعودية، مقدما خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال محمد علي الحسيني: "أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد، وصدق، وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية".

وتابع: "أدين بالحب، والوفاء والسمع والطاعة، والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى".

ومحمد علي الحسيني هو كاتب ومحاضر ومفكر إسلامي لديه العديد من الكتب و المحاضرات التي تدعو إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، ويعرف بدعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات تسييس الطائفة الشيعية.

يذكر أن الموافقة السامية الكريمة، صدرت على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030.

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المملكة
لبنان
الجنسية السعودية
محمد علي الحسيني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55149
منذ 56 دقيقة
يستاهل الجنسيه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8697
منذ 19 دقيقة
الله يهديه ويتبرأ من العقائد السبأيه ويتبع كتاب الله وسنة رسوله
اما مادام معتنق الدين السبأي المجوسي فإنه لايؤمن جانبه
مصطفى
مصطفى عدد التعليقات : 8
منذ 9 دقائق
هذا ليس شيعي ولايمثل الشيعة
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8697
منذ دقيقتين
احسنت يا مصطفى هذا له مواقف طيبه
وهو لايمثل الشيعه ولا الدين الشيعي لان عقائدهم مبنية على الشرك والكفر والطعن واللعن والسب والغدر والخيانه
هذي ركائز دينهم من ابن سبأ الى ابن العلقمي الى يومنا هذ

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم المتوفي و يشفي المصابين
ابو عمار
جزاها الله خير
غييييوووورررر
احسنت يا مصطفى هذا له مواقف طيبه وهو لايمثل الشيعه ولا الدين الشيعي لان عقائدهم مبنية على الشرك والكفر والطعن واللعن والسب والغدر والخيانه...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
احمد
الامارات اعادة العلاقات مع سوريا والباقي بالطريق

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