عودة معارضين كويتيين من تركيا بعد العفو الأميري

خالد الظفيري (صدى):
عاد 3 معارضين كويتيين مدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة، إلى بلادهم، قادمين من تركيا، وذلك بعد شمولهم بالعفو الأميري.
والمدانون العائدون هم النواب السابقون "جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان"، الكويت، استمر غيابهم أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم.
وكان في استقبالهم عشرات المهنئين من الأهل والأصدقاء وشخصيات سياسية ونواب سابقون وحاليون.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.