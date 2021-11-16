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عودة معارضين كويتيين من تركيا بعد العفو الأميري

منذ ساعتين
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عودة معارضين كويتيين من تركيا بعد العفو الأميري

خالد الظفيري (صدى):
عاد 3 معارضين كويتيين مدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة، إلى بلادهم، قادمين من تركيا، وذلك بعد شمولهم بالعفو الأميري.

والمدانون العائدون هم النواب السابقون "جمعان الحربش، وسالم النملان، ومبارك الوعلان"، الكويت، استمر غيابهم أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم.

وكان في استقبالهم عشرات المهنئين من الأهل والأصدقاء وشخصيات سياسية ونواب سابقون وحاليون.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.

الكويت
تركيا
عفو اميري
المعارضة الكويتية
اقتحام مجلس الامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55148
منذ 51 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم المتوفي و يشفي المصابين
ابو عمار
جزاها الله خير
غييييوووورررر
احسنت يا مصطفى هذا له مواقف طيبه وهو لايمثل الشيعه ولا الدين الشيعي لان عقائدهم مبنية على الشرك والكفر والطعن واللعن والسب والغدر والخيانه...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
احمد
الامارات اعادة العلاقات مع سوريا والباقي بالطريق

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