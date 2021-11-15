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أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات

منذ يوم
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أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات

الرياض (صدى):
علقت بلدية خميس مشيط، اليوم الإثنين، على فيديو الدهس الذي وقع لفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.

وقالت البلدية خلال بيان لها أن التنسيق جارٍ مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها.

وأضافت أنها تسارع في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات، لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية، وأبدت البلدية أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان "طريق 100".

فتيات
بلدية خميس مشيط
حادث الدهس

التعليقات

زائر الفجر
زائر الفجر عدد التعليقات : 1066
منذ 23 ساعة
لا تتوقعون شيء من المرور السعودي .. إدارة فاشلة غير قادرة على السيطرة للفوضى المروريه وارهاب الطرق التي نشاهدها يوميا مئات المرات يوميا في المشوار الواحد !!
دائما نسمع منهم خطة مروريه لكل مناسبة .. وأسطوانة تتكرر كل مناسبة . وأخير الخطة هي إعلاق الطرق والمنافذ وتعطيل حركة المرور وتوجيه المركبات بأتجاه واحد شمالا أو جنوبا حتى الخروج من المدينة . وعليك العودة لمنزلك بعد صلاة الفجر !!
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 496
منذ 22 ساعة
يعني الدراسات والاستنتاجات يابلدية الخميس لاتاتي استباقيا تحتاجون لكوارث ومصائب حتى تفيقون من الغيبوبه والغباء حسابكم عسير عند سمو امير المنطقه الذي لايرحم عند الاخطاء الصريحه استقيلوا واهربوا افضل لكم
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1994
منذ 21 ساعة
الأسف لا يكفي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55177
منذ 19 ساعة
المفروض ان المطبات الاصطناعيه موجوده قبل وقوع الحادث ثم وضع جسور للمشاه لن يستعملها احد والافضل وضع نفق تحت الطريق وهذا افضل ابو عمار
عبدالله ابو عمر
عبدالله ابو عمر عدد التعليقات : 28
منذ 16 ساعة
صح لسانك يا زائر الفجر
مشاكل المرور ما يحلها عسكر - هذي النشاكل يحلها بيوت خبرة و مهندسين مختصين
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 452
منذ 4 ساعات
الذين يسيئون للمرور بعدم التنظيم والتخطيط
أعتقد أنهم يسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى غيرهم
إن مجهودات المرور .. بالذات .. واضحة للعيان في كل مكان ..
فبعد أن كنا نعاني من الذهاب من مدينة أبها إلى الخميس .. والعكس
نجد مشقة وصعوبة ..
وذلك لكثرة الإشارات المروريه .. وكثرة الزحامات .. وسوء الوضع سابقا ..
أصبحنا .. وبحمد الله ثم بجهود المخلصين من الجهات الحكوميه
وعلى رأسهم المرور .. نسير في الطريق من أبها .. وإلى الخميس والعكس
بكل أريحية ومرونة وإنسيابية ..
لم تعد هناك إشارات مرورية ..
لم يعد هناك زحام .. وإختناقات مروريه ..
لم يعد هناك حوادث كثيرة ..
لم يعد هناك تأخير في قطع المسافة بين المدينتين ..
كل هذا .. وغيره الكثير ..
كان بفضل الله ..ثم بحهود ونحن لانعلم عنها شيئا ..
إن الفرق واضح .. وواضح جدا بين الوضع السابق والحالي
فمن الخطأ أن نتهم المرور بعدم التنظيم .. والحرص ..

بالنسبة لموضوع إنشاء جسور للمشاة ..
فأعتقد أنها مكلفة .. من ناحية ..
ومن ناحية أخرى .. الكثير من الناس لايستخدمونها ..
وهي تنفع أكثر شيئ في الخطوط السريعه ..
ولكن داخل المدن .. الحل البديل هو المطبات الصناعيه ..
ولكن بشرط أن يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحه .. وليس بطريقة إرتجاليه
الطريقة الصحيحه .. أن يكون المطب الصناعي منخفظ ..
وأن يكون إنسيابيا ..
وأن يتم طلاؤه باللون البرتقالي الفسفوري كاملا ..
ولا يتم إسناد عمل المطبات لعمالة غير مدربة ..
لتضع جبلا من الإزفلت في طريق السيارات ..
لتحدث أضرارا في السيارات .. كما هو الحال في كثير من المطبات الصناعيه ..

إن الهدف من المطب الصناعي .. أن نجعل قائد السيارة يتمهل ..
وليس أن يقف تماما ..
أو أن تتضرر سيارته في حالة عدم ملاحظته للمطب الصناعي ..
فليس من المنطق أن نحل مشكلة .. بوضع مشكلة أخرى ..

بالإمكان .. أن يتم رفع منسوب المطب الصناعي قليلا ..
في بعض الأماكن الخاصه .. لزيادة تهدئة السيارات ..
ولكن بشرط .. بشرط .. أن يكون إنسيابا ..
حتى لانتسبب في حدوث أضرار في السيارات

وأخيرا ..
الشكر كل الشكر .. لكل العاملين في بلادنا الغاليه ..
لرفع مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين ..

وفق الله الحميع لما يحبه ويرضاه ..
ورزقنا شكره على مانحن فيه من نعم وأمن وأمان
في ظل حكومتنا الرشيده ..
بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده .
راح زماني
راح زماني عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق الخميس تحتاج ترميم
مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه
شي موسف
راح زماني
راح زماني عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق الخميس تحتاج ترميم
مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه
شي موسف
راح زماني
راح زماني عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق الخميس تحتاج ترميم
مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه
شي موسف
راح زماني
راح زماني عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق الخميس تحتاج ترميم
مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه
شي موسف
راح زماني
راح زماني عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرق الخميس تحتاج ترميم
مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه
شي موسف

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الله يقويكم على كل خائن ومفيد.
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يستاهل دامه سنفور طاقيه.....برا

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