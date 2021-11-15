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بالفيديو : حمدي النقاز يعترف بالتوقيع للزمالك المصري

منذ يوم
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بالفيديو : حمدي النقاز يعترف بالتوقيع للزمالك المصري

وكالات (صدى):
أكد حمدي النقاز أنه وقع عقود مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته القديمة حيث دفع مبالغ مالية مقابل فسخ عقده مع نادي الترجي وذلك من أجل العودة لنادي الزمالك.

وأضاف النقاز :" عشان أخرح من الترجي دفعت فلوس من عندي ودا اللي ما يعرفوش ناس كتيرة" مشيرا إلى أنه دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار.

وتابع "تنازلت عن ذلك المبلغ الكبير لنادي الترجي ولكن سأعوض في العقد الحالي"، مشيرا إلى أنه عرض عليه عروض كثيرة ولكنه يحب نادي الزمالك.

وذكر النقاز "مشكلتي مع الزمالك لم تكن "نقود" ولكن كانت بسبب المعاملة السيئة من الإدارة على المستوى العملي والأسري.

واستطرد، الإدارة السابقة للنادي وعدتني بمقدم 50 ٪ من قيمة التعاقد واكتشفت وجود 25 ٪ مع تخفيض القيمة الكلية

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.

وقال محمد الدرع: "‏بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر، وتحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".

وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

نادي الترجي
نادي الزمالك
اللاعب حمدي النقاز
فسخ عقود

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10619
منذ يوم
ما قلت لكم انه وقع للزمالك
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16316
منذ يوم
اجبروه ع الكذب لاجديد كيف يوقع للزمالك وهم موقفين تسجيل لفترتين اصلا😂
سعد
سعد عدد التعليقات : 80
منذ يوم
التركيز على قضية النقاز الهدف منها تخفيف الضغط على النهائي الاسيوي وهذا شئ يحسب لإعلام الهلال
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 205
منذ يوم
خبر وكالالالالالات لا احد يشك
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4032
منذ يوم
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜
دهباش
دهباش عدد التعليقات : 16
منذ 22 ساعة
يابو بدر الطواقي طقوه باللي خابر هههههه
سعد الراشدي
سعد الراشدي عدد التعليقات : 1
منذ 21 ساعة
وشاريك تحل المشكلة يادهباش مادامك انك عضوفي مجلس الأتحاد السعودي
ملكي وافتخرررر
ملكي وافتخرررر عدد التعليقات : 8
منذ 17 ساعة
طواقي مامعكم إلا تراب قم بس قم انت واياه 😝😝😝
ملكي وافتخرررر
ملكي وافتخرررر عدد التعليقات : 8
منذ 17 ساعة
طواقي مامعكم إلا تراب قم بس قم انت واياه 😝😝😝
سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 7
منذ 11 ساعة
ي ناس ياعالم الرحال يتكلم عن نوفمبر ٢٠١٩ وحنا الان نوفمبر ٢٠٢١ هذا الكلام قبل سنتين يا زعيق ...الان الزمالك ممنوع من التسجيل من الفيفا
اهلاوي مجنوووون
اهلاوي مجنوووون عدد التعليقات : 1
منذ 5 ساعات
نادي الزمالك ممنوع من تسجيل اي لاعب لمده سنتين وهذا اكبر دليل ان نادي الطواقي يبغوا شوشره ونادي ا
الفساد هذا لازم يوقف عند حده
محمد عيسى عطاء
محمد عيسى عطاء عدد التعليقات : 3
منذ 5 ساعات
الكذاب لايصدق الانفسه والكره والحقد والبطولات الآسيويه اللتي اخذها الهلال عمت عين الكذابين كل من يرا الناس بعين طبعة
راقي وملكي
راقي وملكي عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
فين كل هالكلام قبل احتجاج نادي الدلال
بالفعل شي غريب ويقهر
وفي النهاية ما يصح إلا الصحيح
ودامك ملكي خلي كلامهم واستريح
راقي وملكي
راقي وملكي عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
فين كل هالكلام قبل احتجاج نادي الدلال
بالفعل شي غريب ويقهر
وفي النهاية ما يصح إلا الصحيح
ودامك ملكي خلي كلامهم واستريح
صريح
صريح عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
كتبتم الجزء الأول من المقال قبل صدور حكم الانضباط ثم كتبتم الجزء الثاني بعد صدور الحكم ههههههههه والله حكايتكم حكاية 😂😂😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
راعي مشاكل اتمني ولا نادي بالممكة يجيبة
ابوجاسر
قال يحققون هذي زي الفار مايبيلها
صريح
كتبتم الجزء الأول من المقال قبل صدور حكم الانضباط ثم كتبتم الجزء الثاني بعد صدور الحكم ههههههههه والله حكايتكم حكاية 😂😂😂😂😂😂
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة نسعد بسعادة بتوليك تقول وتفعل في زمن القول بلا فعل رافعين الرأس بزعيم سير ولك المسير ⚘
فايز بن محمد الشهري
والقت القبض على الجاني وليس المجني عليه

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