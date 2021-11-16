الفراج: الهلال قدم ورقة بخصوص النقاز وقد يتم إيقافه سنة كاملة

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن مستجدات ملف لاعب الأهلي حمدي النقاز، بناء على الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال.
وأوضح الفراج أن القضية سيتم حسمها قبل مباريات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر.
وقال الفراج: "الموضوع مغلق عليه تماما، لجنة الانضباط وضعت أسوارًا كبيرة حول القرار، لكن اللي قدرنا نتوصل إليه أن الهلال قدم ورقة في الملف، تفيد بتنازل اللاعب النقاز عن مستحقاته من نادي الترجي التونسي للانتقال للزمالك، وهذه الورقة قد تحتاج توضيحات".
وأضاف: "احتجاج الهلال ممكن يُرفض وممكن يُقبل، كل الاحتمالات واردة بس راح نخلص هذا الأسبوع من هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التي قد لا تدين الزمالك المصري، قد لا تتناسب مع أنظمة الاحتراف في المملكة.
وأشار إلى أن لجنة الاحتراف تتعامل بالوضع القانوني، وإذا كان هناك اوراق تخالف الصفقة قانونيا هذا أمر آخر، مضيفا: "لا غبار على انتقال النقاز حتى الآن، وقد يتم إيقاف اللاعب ومعاقبته إذا قدم الهلال أدلة على مخالفة اللاعب راح يتم وقفه سنة كاملة وتطبق عقوبات على الأهلي".