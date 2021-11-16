نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الفراج: الهلال قدم ورقة بخصوص النقاز وقد يتم إيقافه سنة كاملة

منذ يوم
38205
15
الفراج: الهلال قدم ورقة بخصوص النقاز وقد يتم إيقافه سنة كاملة

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، عن مستجدات ملف لاعب الأهلي حمدي النقاز، بناء على الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال.

وأوضح الفراج أن القضية سيتم حسمها قبل مباريات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر.

وقال الفراج: "الموضوع مغلق عليه تماما، لجنة الانضباط وضعت أسوارًا كبيرة حول القرار، لكن اللي قدرنا نتوصل إليه أن الهلال قدم ورقة في الملف، تفيد بتنازل اللاعب النقاز عن مستحقاته من نادي الترجي التونسي للانتقال للزمالك، وهذه الورقة قد تحتاج توضيحات".

وأضاف: "احتجاج الهلال ممكن يُرفض وممكن يُقبل، كل الاحتمالات واردة بس راح نخلص هذا الأسبوع من هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التي قد لا تدين الزمالك المصري، قد لا تتناسب مع أنظمة الاحتراف في المملكة.

وأشار إلى أن لجنة الاحتراف تتعامل بالوضع القانوني، وإذا كان هناك اوراق تخالف الصفقة قانونيا هذا أمر آخر، مضيفا: "لا غبار على انتقال النقاز حتى الآن، وقد يتم إيقاف اللاعب ومعاقبته إذا قدم الهلال أدلة على مخالفة اللاعب راح يتم وقفه سنة كاملة وتطبق عقوبات على الأهلي".

الاهلي
وليد الفراج
الزمالك
حمدي النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16316
منذ يوم
متحمس الهراج🤭✌🏻😂😂لا تفرح ترى الزمالك موقف التسجيل لفترتين😂تعلمو من تاجكم الملكي😴💚والعبوها على غيرنا ياهوه😜🤣بعدين سمعنا اعضاء من الهلال والاتحاد السعودي قاعدين يترجون النفيعي مايصعد للفيفاء بخصوص استدعاء النقاز انقلب السحر على الساحر✌🏻👏😂
برنس
برنس عدد التعليقات : 544
منذ يوم
ما نقول الا حسبناالله ونعم الوكيل
محمد
محمد عدد التعليقات : 10
منذ يوم
اين الحياد في الطرح وكأن الاهلي من دولة اخرى
محمد
محمد عدد التعليقات : 10
منذ يوم
ليس من صلاحية لجنة الانظباط معاقبة الاعب في مخالفة خارجية
محمد
محمد عدد التعليقات : 10
منذ يوم
إذا كان هناك مخالفة على الاعب خارجية فليس من صلاحية لجنة الانظباط معاقبة اللاعب وان حصل ذلك فقد يشتكي اللاعب اللجنة على الفيفا
زائر
زائر عدد التعليقات : 8
منذ يوم
ياهالنقاز نقزلهم في حلوقهم لعب ضد الاتفاق ما احتجو الاتفاقيين لعب ضدالباطن احتجو في الباطن وفشلو يجيك الهلال وقال وخروعن طريقي انا عندي الادله انا الفهمان في كل شي رفعواحتجاج وهم واثقيييييييين مرررره ولعب النقاز بعد الاحتجاج ضد الطائي هههههههههههههههه الكل عرف ان موقف الاهلي سليم ميه بالميه الا الهلال والمطبلين له هذي المره الواسطه خابت
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 145
منذ يوم
......
البرودي
البرودي عدد التعليقات : 93
منذ يوم
......
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 174
منذ يوم
هل من يدير الانديه غير مؤهل كيف لنادي الاهلي بتسجيل لاعب ووضعه غير سليم وتعريض النادي لمشاكل قانونيه الواضح الانديه تدار من اشخاص غير مؤهلين وحضرو للشهرة فقط كلام عام لجميع الانديه
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 524
منذ يوم
تو الاهلي بداء يصحصح في الدوري خاف الطواقي منه واشتغلوه الله لا يعوق بشر موقف النقاز موقف هذا نادي الدلال يا عم سرقو منكم لقب الملكي وسرقو من الاتحاد لقب العميد ههههههههههههههههههههههههههههههههه
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1386
منذ يوم
الفراج متحمس يبي مسجد بعد موته,,,,,,
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 171
منذ يوم
اشوف بعض الردود غريبة اللي له حق ياخذه اما الزعيم اوًا الراقي وهذا نظام وسبق ان السد كسب الاحتجاج وحقق اسيا ليه الزعل والسب والشم ممكن الخمسة العام الماضي لها الم شديد على الاهلاوية ترا الزعيم ما فكر في احد تفكيره في النهائ المرتقب اللي ناديك لم يحققه في تاريخهههههههه وبدري عليه ممكن اذا صارت الكورة مربعه
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 171
منذ يوم
اشوف بعض الردود غريبة اللي له حق ياخذه اما الزعيم اوًا الراقي وهذا نظام وسبق ان السد كسب الاحتجاج وحقق اسيا ليه الزعل والسب والشم ممكن الخمسة العام الماضي لها الم شديد على الاهلاوية ترا الزعيم ما فكر في احد تفكيره في النهائ المرتقب اللي ناديك لم يحققه في تاريخهههههههه وبدري عليه ممكن اذا صارت الكورة مربعه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 12
منذ ساعة
انت ما انت تقول اوت ؟
خلاص اوت انتهى وتم الرفض .. ادري انه امر محزن لكم ، لكن هذا الامر عام ويخص لجان واتحاد وفيفا مو حكم مباراة لذلك ما تقدر اللجان تسوي شي الا حسب الانظمة
انتهى الامر الذي كنتم تريدون عكس ما تريدون
انت اعلامي المفروض كنت تعلم ان في مثل حالة النقاز ليست كمثل مباراة وحكم.
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
على حد علمي الاهلي نادي سعودي ولا لا يا استاذ وليد ؟
اللي يشوف حماسك واسلوبك يحس ان الهلال بس سعودي والاهلي من .......... ،
انت اعلامي ياليت تكون محايد احيانا نمدحك وتمدح برنامجك ولكن بعض الاوقات تنكشف وتذهب بعيدا في ميولك وتنسى الحياد لك كاعلامي ولك برنامج للرياضيين جميعا وليس للهلال فقط
يا رجل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه طيب ليش تضربون لاعب يوم علق العلم بالشبك يامطرودين اسياء 🤣 مو من حقهم يفرحون 😎
موين
ابو عبدالله وين معززه ماتقود سياره ليش انت تعطيها مطالبيها تقضي لها من راتبك توديها كل مكان تبيه اتحداك رويه ٢٠٣٠ وينك عايش خلاص...
بلبل البحر
سبحان الله
سامي الراقي
عاش الاهلي عاش النصر عاش الاتحاد عاش بوهانج الكوري.......يسقط الهلال والشباب
بلبل البحر
نعوذ بالله من قهر الرجال

أخر الأخبار

فيديو.. متهور يتسبب في حادث مروع بالرياض
فيديو.. متهور يتسبب في حادث مروع بالرياض
منذ 26 ثانية 1007
ضبط رجل أعمال هارب من أحكام بـ 1000 سنة سجن
ضبط رجل أعمال هارب من أحكام بـ 1000 سنة سجن
منذ 34 دقيقة 215
تفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها بلحظات في لبنان
تفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها بلحظات في لبنان
منذ 40 دقيقة 1146
رئيس الأهلي يتحدث عن "المتلونين" ويؤكد: نسير بالطريق الصحيح
رئيس الأهلي يتحدث عن "المتلونين" ويؤكد: نسير بالطريق الصحيح
منذ ساعة 1273
وفاة عروس بعد دقائق من زفافها
وفاة عروس بعد دقائق من زفافها
منذ ساعة 472
مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"
مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"
منذ ساعة 1585
استشاري يحذر من أدوية تسبب الضعف الجنسي
استشاري يحذر من أدوية تسبب الضعف الجنسي
منذ ساعة 1878
فيديو.. إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان
فيديو.. إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان
منذ ساعتين 1303
بالفيديو.. أنواع السحب التي ستشهدها المملكة مع دخول الوسم والمربعانية
بالفيديو.. أنواع السحب التي ستشهدها المملكة مع دخول الوسم والمربعانية
منذ ساعتين 1390
النيابة تحذر من تمزيق العملة وتوضح عقوبتها
النيابة تحذر من تمزيق العملة وتوضح عقوبتها
منذ ساعتين 1263