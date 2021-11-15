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"الأسد" يلغي منصب مفتي الجمهورية

منذ ساعتين
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"الأسد" يلغي منصب مفتي الجمهورية

دمشق (صدى):
قرر رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلغاء منصب مفتي الجمهورية، دون ذكر أسباب القرار.

وعزز قرار الأسد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضواً فيه.

ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون، منذ 2004 م.

وكُلف المجلس العلمي الفقهي بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية".

سوريا
بشار الاسد
مفتي سوريا
المجلس العلمي الفقهي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55150
منذ 38 دقيقة
افا طار حسون من منصبه يمكن تم استبداله بمفتي ايراني من شيراز
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
الامارات اعادة العلاقات مع سوريا والباقي بالطريق

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم المتوفي و يشفي المصابين
ابو عمار
جزاها الله خير
غييييوووورررر
احسنت يا مصطفى هذا له مواقف طيبه وهو لايمثل الشيعه ولا الدين الشيعي لان عقائدهم مبنية على الشرك والكفر والطعن واللعن والسب والغدر والخيانه...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
احمد
الامارات اعادة العلاقات مع سوريا والباقي بالطريق

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