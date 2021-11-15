تصفيات كأس العالم.. مشاهد غير لائقة داخل الملعب

وكالات (صدى):
شهدت تدريبات منتخب بروركينا فاسو، الاثنين، واقعة غريبة من نوعها، وذلك قبل مباراتهم أمام منتخب الجزائر ضمن تصفيات كأس العالم 2022.
ورفض لاعبو بوركينا فاسو الدخول إلى غرف ملابس ملعب مصطفى تشاكر لتغيير ملابسهم، فيما قاموا بتغييرها على أرضية الملعب دون سبب واضح للقيام بهذا التصرف.
وكان القائمون على أرضية الميدان في ملعب مصطفى تشاكر وضعوا سياج على منطقة مُعينة من الأرضية تخوفا من تضررها بعد الأمطار الغزيرة، لكن أفراد منتخب بوركينا فاسو قاموا بنزع تلك السياج ورفضوا التدريب في تلك المنطقة.
ويتواجه اليوم الثلاثاء، منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن الجولة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمرحلة الأخيرة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويأتي بوركينا فى المركز الثاني بـ11 نقطة.