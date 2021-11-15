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مسؤول يعلق على مشاجرة لاعبي الفيصلي والهلال: "العتيبي سيعاقب"

منذ ساعة
1888
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مسؤول يعلق على مشاجرة لاعبي الفيصلي والهلال: "العتيبي سيعاقب"

طلال الغامدي (صدى):
علق مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة اليوم الاثنين على أحداث مباراة الهلال والفيصلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز، مبينا أن لجنة الحكام بالاتحاد دونت الواقعة ووفرت جميع الصور التي أرفقتها مع التقارير الخاصة بالأحداث وتم رفعها للاتحاد السعودي للعبة.

وأوضح المصدر أن الحكام رصدوا ما قام به اللاعب فارس العتيبي الليبرو في فريق الفيصلي ودخوله أرض الصالة ووضع علم ناديه وسط الشباك مما استفز لاعبي الهلال ليحدث الاشتباك بين أفراد الفريقين، بحسب الشرق الأوسط

وأكد أمين الإدانة واضحة على لاعب الفيصلي وهذا لا يعفي بعض المتورطين من اللاعبين من الفريقين في الاشتباكات من العقوبات المنتظرة بحقهم مبينا أن لاعب الفيصلي سينال العقوبة الأكبر التي تناسب تصرفه بحسب ما تراه اللجنة الفنية في اتحاد كرة الطائرة.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الحدث قد يكون الأول من نوعه في منافسات كرة الطائرة منذ أكثر من 3 عقود على الأقل.

الهلال
الفيصلي
مشاجرة
الكرة الطائرة

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 22
منذ ساعة
الله يعينك يالعتيبي حلال عليهم. وحرام عليكم
اجتمعو عليك. اللوبي اازرق ......
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10597
منذ ساعة
الفلطان سوف يحاسب و ليس للون القميص
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 496
منذ 42 دقيقة
حلال هنا وحرام هناك شيء مضحك

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
"كسبنا الصلاة على النبي"
بلبل البحر
الأسف لا يكفي
AaAa
مع اني نصراوي صميم وقديم لكن والله نادي الهياااااط بما تعني الكلمه
القول الصريح
حلال هنا وحرام هناك شيء مضحك
القول الصريح
يعني الدراسات والاستنتاجات يابلدية الخميس لاتاتي استباقيا تحتاجون لكوارث ومصائب حتى تفيقون من الغيبوبه والغباء حسابكم عسير عند سمو امير المنطقه الذي لايرحم عند...

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