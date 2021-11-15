مسؤول يعلق على مشاجرة لاعبي الفيصلي والهلال: "العتيبي سيعاقب"

طلال الغامدي (صدى):
علق مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة اليوم الاثنين على أحداث مباراة الهلال والفيصلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز، مبينا أن لجنة الحكام بالاتحاد دونت الواقعة ووفرت جميع الصور التي أرفقتها مع التقارير الخاصة بالأحداث وتم رفعها للاتحاد السعودي للعبة.
وأوضح المصدر أن الحكام رصدوا ما قام به اللاعب فارس العتيبي الليبرو في فريق الفيصلي ودخوله أرض الصالة ووضع علم ناديه وسط الشباك مما استفز لاعبي الهلال ليحدث الاشتباك بين أفراد الفريقين، بحسب الشرق الأوسط
وأكد أمين الإدانة واضحة على لاعب الفيصلي وهذا لا يعفي بعض المتورطين من اللاعبين من الفريقين في الاشتباكات من العقوبات المنتظرة بحقهم مبينا أن لاعب الفيصلي سينال العقوبة الأكبر التي تناسب تصرفه بحسب ما تراه اللجنة الفنية في اتحاد كرة الطائرة.
وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الحدث قد يكون الأول من نوعه في منافسات كرة الطائرة منذ أكثر من 3 عقود على الأقل.