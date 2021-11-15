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مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق

منذ 6 ساعات
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مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق

الرياض (صدى):
قال المختص في قطاع التأمين إياد اللهيبي، أنه في ضوء التطور الذي تشهده المملكة كان من المهم أن تدخل المركبات ذاتية القيادة إلى السوق السعودي، مبينا أن الهدف الرئيسي من هذا المنتج هو التغطية التأمينية حتى يتم استخدامها بأريحية من قبل العموم.

وأوضح المختص أن كان هناك تجارب على تلك المركبات لمدة سنة في عدة مدن، منها جدة والرياض والدمام، وهو ما يستوجب أن يكون لها منتج تأميني قبل تداولها.

وأضاف أن المركبات ذاتية القيادة تقل خطورتها في الحوادث بنسبة 90 %، لأن غالبية الحوادث تنتج عن أخطاء بشرية، وهو ما سيؤدي إلى اختلاف تقدير التسعير والخدمات الاكتوارية.

وأكد أن المملكة سبقت العديد من الدول في هذه الخطوة من خلال طرح المنتج التأميني، لافتا إلى أن ذلك يدل على استباقية التشريعات في سوق التأمين السعودي.

قطاع التأمين
التغطية التأمينية
المركبات ذاتية القيادة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55167
منذ ساعة
المشكله اذا حصل خلل في جهاز الكمبيوتر من يتحكم في السياره

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أحدث التعليقات

Smsm Sos
الجسم جسم رجال والبوهه بوهة رجال من غير شوارب ههههههه استغفرالله لو من الاردنيات أوقف والمسا بالغلط اتحسس عليها من قدام اسوم اهي وشي...
ابو ماجد
كل هذا سوال ؟ المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
ابو عمار
ههههههه
غييييوووورررر
شكله خاف يقتلونه ويضيع دمه هدر بينهم وقال ياروح مابدك روح
ابو عمار
طيب

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