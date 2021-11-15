بالفيديو.. أفضل نصائح لمساعدة الطالب على المذاكرة

الرياض (صدى):
أوضحت زهور الغامدي، المدير التنفيذي للشئون التعليمية في مدارس منارات الرياض، الطريقة الأفضل للمذاكرة واستراتيجيات المذاكرة الجديدة.
وأضافت أنه من المفترض أن يعد الطالب نفسه للاختبار منذ أول يوم له في الدراسة، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب فور عودته من المدرسة قراءة الدرس حتى ولو مرة واحدة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
كما نصحت الطالب بتحديد المعلومات التي لا يعرفها لكي يسأل معلمه عنها ، كما يعمل على ربط المعلومات مع بعضها البعض، فضلا عن تنظيم الوقت وكتابة الملاحظات وإبعاد الطالب عن أي أمور تبعده عن المذاكرة مثل الهاتف أو التلفاز.
ولفتت إلى أن الاختبارات ستكون عن بعد للمرحلة الابتدائية وورقية فقط للمرحلة المتوسطة والثانية،مضيفة أن الاختبارات القصيرة وتكثيف الاعمال التحريرية تعد من الطرق المفيدة في التقليل من رهبة الطلاب من الاختبارات.