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أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات

منذ 3 ساعات
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أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات

الرياض (صدى):
علقت بلدية خميس مشيط، اليوم الإثنين، على فيديو الدهس الذي وقع لفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.

وقالت البلدية خلال بيان لها أن التنسيق جارٍ مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها.

وأضافت أنها تسارع في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات، لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية، وأبدت البلدية أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان "طريق 100".

فتيات
بلدية خميس مشيط
حادث الدهس

التعليقات

زائر الفجر
زائر الفجر عدد التعليقات : 1067
منذ ساعة
لا تتوقعون شيء من المرور السعودي .. إدارة فاشلة غير قادرة على السيطرة للفوضى المروريه وارهاب الطرق التي نشاهدها يوميا مئات المرات يوميا في المشوار الواحد !!
دائما نسمع منهم خطة مروريه لكل مناسبة .. وأسطوانة تتكرر كل مناسبة . وأخير الخطة هي إعلاق الطرق والمنافذ وتعطيل حركة المرور وتوجيه المركبات بأتجاه واحد شمالا أو جنوبا حتى الخروج من المدينة . وعليك العودة لمنزلك بعد صلاة الفجر !!
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 496
منذ 44 دقيقة
يعني الدراسات والاستنتاجات يابلدية الخميس لاتاتي استباقيا تحتاجون لكوارث ومصائب حتى تفيقون من الغيبوبه والغباء حسابكم عسير عند سمو امير المنطقه الذي لايرحم عند الاخطاء الصريحه استقيلوا واهربوا افضل لكم
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1992
منذ 7 دقائق
الأسف لا يكفي

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
"كسبنا الصلاة على النبي"
بلبل البحر
الأسف لا يكفي
AaAa
مع اني نصراوي صميم وقديم لكن والله نادي الهياااااط بما تعني الكلمه
القول الصريح
حلال هنا وحرام هناك شيء مضحك
القول الصريح
يعني الدراسات والاستنتاجات يابلدية الخميس لاتاتي استباقيا تحتاجون لكوارث ومصائب حتى تفيقون من الغيبوبه والغباء حسابكم عسير عند سمو امير المنطقه الذي لايرحم عند...

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