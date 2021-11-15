أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات

الرياض (صدى):
علقت بلدية خميس مشيط، اليوم الإثنين، على فيديو الدهس الذي وقع لفتيات أثناء محاولتهن عبور أحد الطرق بخميس مشيط.
وقالت البلدية خلال بيان لها أن التنسيق جارٍ مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها.
وأضافت أنها تسارع في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات، لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية، وأبدت البلدية أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان "طريق 100".