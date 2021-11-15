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بالصور.. نادية الجندي 75 عامًا وترفض الشيخوخة

منذ 15 دقيقة
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بالصور.. نادية الجندي 75 عامًا وترفض الشيخوخة

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة من أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، لتستعرض أناقتها ورشاقة قوامها الممشوق أمام جمهورها.

وظهرت نادية الجندي بإطلالة رياضية شبابية، مستعرضة رشاقتها وقوامها الممشوق ووزنها المثالي رغم تخطيها 74 عامًا، مرتدية بادي ونسقت عليه جاكيت وبنطال ترينج رياضي، صمم من قماش ناعم باللون الأسود في الأبيض، فيما انتعلت حذاءً رياضيًا.

وتركت نادية الجندي خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل أنسيابي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود

يذكر أن نادية الجندي واحدة من النجوم المتفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير، مما جعلها محط أهتمام واعجاب رواد، السوشيال ميديا، فهي دائمة الحرص على الخضوع لجلسات تصوير متنوعة لتستعرض شباب روحها ورشاقة قوامها مما دفعهم للتفاعل معها بشكل كبير

الشيخوخة
نادية الجندي
إطلالة رياضية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4028
منذ 4 دقائق
طعمية اكلت الين قالت بس وهذا ديدنهم

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يهديها اكلت الين قالت امين مثلها مثل رهف مثل هند مثل امل مثل سلوى مثل شمس مثل يسرا مثل رانيا مثل دباغ ياكلون...
ابوبدر
طعمية اكلت الين قالت بس وهذا ديدنهم
ابوبدر
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع كل تراب ياحقير واعرف مقامك تراك تافه وصعلوك
ابوبدر
يارب لا تبلانا ولا حول ولا قوة الا بك . اذا انتشرت المعازف واحل الحر والغناء واختلطت النساء بالرجال تبدأ الفواحش بالانتشار وتتمكن من...

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