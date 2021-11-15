بالصور.. نادية الجندي 75 عامًا وترفض الشيخوخة

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة من أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، لتستعرض أناقتها ورشاقة قوامها الممشوق أمام جمهورها.
وظهرت نادية الجندي بإطلالة رياضية شبابية، مستعرضة رشاقتها وقوامها الممشوق ووزنها المثالي رغم تخطيها 74 عامًا، مرتدية بادي ونسقت عليه جاكيت وبنطال ترينج رياضي، صمم من قماش ناعم باللون الأسود في الأبيض، فيما انتعلت حذاءً رياضيًا.
وتركت نادية الجندي خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل أنسيابي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود
يذكر أن نادية الجندي واحدة من النجوم المتفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير، مما جعلها محط أهتمام واعجاب رواد، السوشيال ميديا، فهي دائمة الحرص على الخضوع لجلسات تصوير متنوعة لتستعرض شباب روحها ورشاقة قوامها مما دفعهم للتفاعل معها بشكل كبير