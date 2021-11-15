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شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وفيتنام 

منذ يوم
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شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وفيتنام 

نواف السالم (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي، الشهير بـ "ملك التوقعات" حسن الصبحان، اليوم الإثنين، نتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفيتنامي.

وقال حسن الصبحان:"يارب يفوز المنتخب السعودي غدا مهمة المباراة"، موضحا:"نسبة فوز المنتخب السعودي مليون في المائة، أعتقد النتيجة ستكون 0/2، أو 1/3".

كما تنبأ ملك التوقعات، اللاعبين الذين سيسجلون في مباراة السعودية وفيتنام غدا، قائلا:"سامي النجعي، وفراس البريكان وعبدالإله العمري"، معلقا على الفيديو:"افعلوها يا رجال".

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض غدًا الثلاثاء، مواجهة مهمة ضد فيتنام في الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على ملعب ماي دينة بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

 

السعودية
كأس العالم
فيتنام
مباراة
هانوي
حسن الصبحان

التعليقات

afaf
afaf عدد التعليقات : 4
منذ يوم
مدري ليش مسمينك ملك التوقعات
حسوووون
حسوووون عدد التعليقات : 2
منذ 28 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل والدين
حسوووون
حسوووون عدد التعليقات : 2
منذ 28 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل والدين

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أحدث التعليقات

سهااام
حبيبي ماشاء الله عليه ربنا يحفظه ويبارك فيه الاطفال يحبوا المدح واننا نعزز ثقتهم في انفسهم
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
غلا ماجد😩🤞🖤.
غلا ماجد🖤
حسوووون
الحمد لله على نعمة العقل والدين

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