لاعب بوهانغ ستيلرز قبل مواجهة الهلال: لم أتوقع أبدًا أننا سنصل إلى النهائي

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إم سانغ هيوب، عن مواجهة بين الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال بوهانغ ستيلرز: "لم أتوقع أبدًا أننا سنصل إلى النهائي، أعتقد أننا لعبنا كفريق واحد بدلاً من اللعب بشكل فردي، كان الجميع يظننا أننا غير مرشحين وأننا كنا أقل شأنا من باقي الفرق، لكن العمل كفريق واحد أدى إلى نتائج جيدة".
وحول الرأي السائد بأن الهلال صاحب اليد العليا في النهائي والفريق الأكثر حظوظا للفوز، أجاب لاعب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إم سانغ هيوب: "وجدنا الأمر نفسه في دور المجموعات، كان لدى الجميع الكثير من الشكوك حول صعود بوهانج، لكننا كسرنا هذه الشكوك وأثبتنا قدراتنا".
وأشار: "بالفعل الهلال لديه لاعبون أفضل بكثير، لكن على أي حال، كرة القدم هي رياضة جماعية، نحن نقاتل كفريق، لذلك أعتقد أنه يمكننا الحصول على نتيجة إيجابية من خلال التحكم في المباراة بشكل جيد".
وحول إقامة نهائي دوري أبطال آسيا أمام جماهير الهلال، قال إم سانغ هيوب: "أريد أن أستمتع بالوضع أكثر من الإحساس بالضغط الجماهيري، عندما كنت صغيرًا، بدا الأمر وكأنه ضغط علي، لكن الآن أعتقد أنني كبير بما يكفي لأستمتع به. إنه شيء رائع أن تلعب هكذا مباراة أمام الكثير من الجماهير".
وتابع: "أعتقد أن الكثير من المشجعين في كوريا سيدعموننا. سنعمل معًا حتى نتمكن من رفع الكأس في النهاية، إذا فزنا فسيكون ذلك أكثر قيمة من أي كأس بطولة أخرى. لقد عمل اللاعبون بجد لمدة عام، وسنبذل قصارى جهدنا للاستعداد حتى نتمكن من الابتسام في النهاية".