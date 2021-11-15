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لاعب بوهانغ ستيلرز قبل مواجهة الهلال: لم أتوقع أبدًا أننا سنصل إلى النهائي

منذ 17 ساعة
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لاعب بوهانغ ستيلرز قبل مواجهة الهلال: لم أتوقع أبدًا أننا سنصل إلى النهائي

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إم سانغ هيوب، عن مواجهة بين الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال بوهانغ ستيلرز: "لم أتوقع أبدًا أننا سنصل إلى النهائي، أعتقد أننا لعبنا كفريق واحد بدلاً من اللعب بشكل فردي، كان الجميع يظننا أننا غير مرشحين وأننا كنا أقل شأنا من باقي الفرق، لكن العمل كفريق واحد أدى إلى نتائج جيدة".

وحول الرأي السائد بأن الهلال صاحب اليد العليا في النهائي والفريق الأكثر حظوظا للفوز، أجاب لاعب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إم سانغ هيوب: "وجدنا الأمر نفسه في دور المجموعات، كان لدى الجميع الكثير من الشكوك حول صعود بوهانج، لكننا كسرنا هذه الشكوك وأثبتنا قدراتنا".

وأشار: "بالفعل الهلال لديه لاعبون أفضل بكثير، لكن على أي حال، كرة القدم هي رياضة جماعية، نحن نقاتل كفريق، لذلك أعتقد أنه يمكننا الحصول على نتيجة إيجابية من خلال التحكم في المباراة بشكل جيد".

وحول إقامة نهائي دوري أبطال آسيا أمام جماهير الهلال، قال إم سانغ هيوب: "أريد أن أستمتع بالوضع أكثر من الإحساس بالضغط الجماهيري، عندما كنت صغيرًا، بدا الأمر وكأنه ضغط علي، لكن الآن أعتقد أنني كبير بما يكفي لأستمتع به. إنه شيء رائع أن تلعب هكذا مباراة أمام الكثير من الجماهير".

وتابع: "أعتقد أن الكثير من المشجعين في كوريا سيدعموننا. سنعمل معًا حتى نتمكن من رفع الكأس في النهاية، إذا فزنا فسيكون ذلك أكثر قيمة من أي كأس بطولة أخرى. لقد عمل اللاعبون بجد لمدة عام، وسنبذل قصارى جهدنا للاستعداد حتى نتمكن من الابتسام في النهاية".

 

 

الهلال
نهائي دوري أبطال آسيا
بوهانغ ستيلرز الكوري
إم سانغ هيوب

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 524
منذ 20 دقيقة
بالتوفيق لكم ركزو على جحا في فريق الطواقي نقطه ضعف واضحه

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أحدث التعليقات

عقدالماس
ويش السالفه
واضح ***وصريح
ياأيه القرد،،،احي،وما أدراك لعلك أداه أتخذها الخامني وزمرته،لهدم العلاقة مابين دولة لبنان،ودول الخليج،أيه الحقير..
واضح ***وصريح
ياأيه القرد،،،احي،وما أدراك لعلك أداه أتخذها الخامني وزمرته،لهدم العلاقة مابين دولة لبنان،ودول الخليج،أيه الحقير..
ربيعان الربيعان
اذا وقع الاعب مع النادي ولكن تم رفض تسجيله من الاتحاد المصري او من الفيفا عندها يصيح الاعب حر انت عندك عقل ولا مافيه
محمد بن حيدر رعد وبرق الجنوب دام عز وطني المملكة العربية السعودية العظمى
ولايفلح الساحر حيث أتى

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