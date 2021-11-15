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بالفيديو .. محامي يوضح حالة يجوز فيها للفتاة طلب مصروف من خطيبها

منذ 3 ساعات
13135
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بالفيديو .. محامي يوضح حالة يجوز فيها للفتاة طلب مصروف من خطيبها

الرياض (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، جاسم العطية، الحالة التي يجوز فيها للفتاة أن تطلب من خطيبها مصروف لها.

وأوضح أنه يمكن للفتاة حتى ولو كانت موظفة أن تطلب مصروف من خطيبها في حال تحولت هذه الخطوبة لزواج رسمي حتى ولو لم يدخل عليها وكانت في بين أهلها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة " روتانا خليجية".

وأضاف أنه من غير المقبول أن تطلب الفتاة من خطيبها مصروف وهي لم تتزوج به بعد، مضيفة أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على الانفاق حتى ولو كانت موظفة.

ولفت إلى أن التفاهم هو الأساس؛ لأن الحياة الزوجية ليست مادية بالمطلق، مضيفا أنه يؤيد أن تكون الحياة بين الزوجين تشاركية ويساعدنا بعضهما البعض.

 

الزواج
محامي
حياة زوجية
الخطوبة
المستشار

التعليقات

ا
ا عدد التعليقات : 105
منذ 56 دقيقة
ماشتت الاسر الا كلامكم
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 551
منذ 53 دقيقة
اشوف المحامين كثروا هذه الايام
وكل مشكلها طالع لها محامي
ههههههه
صراحه
صراحه عدد التعليقات : 163
منذ 42 دقيقة
ما خرب الفتيات الا انتم الله يرد كيدكم في نحركم امين
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 592
منذ 36 دقيقة
الانظمة الجديدة كلها تخبيب للمرأة على زوجها عواقبها غير جيدة راح تكثر العنوسة وحالات الطلاق

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الطواقي يحسبون انه لاعب سعودي يستدعونه وهاتك يا اجبار على بيانات ظلم وعدوان .
ابوبدر
اجانب في اجانب في تجنيس . الله يستر من تواليها ماندري . الوطن الوطن الوطن ✋
Aldawari
ما دام لجنة الانضباط رفض الاحتجاج من هنا يجب عليها إصدار قرارها بذلك وعلى الهلال الاستيناف لدى لجنة الاستيناف وليس للجنة الانضباط هذا هو...
ابن فيصل
اللي غضب فريق الطواقي بس بضاعتكم ردت اليكم
محمد القحطاني
مدري وين أكاديميتك يابيليه الغفله في السعوديه ولا في حضرموت

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