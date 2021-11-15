بالفيديو .. محامي يوضح حالة يجوز فيها للفتاة طلب مصروف من خطيبها

الرياض (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، جاسم العطية، الحالة التي يجوز فيها للفتاة أن تطلب من خطيبها مصروف لها.
وأوضح أنه يمكن للفتاة حتى ولو كانت موظفة أن تطلب مصروف من خطيبها في حال تحولت هذه الخطوبة لزواج رسمي حتى ولو لم يدخل عليها وكانت في بين أهلها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة " روتانا خليجية".
وأضاف أنه من غير المقبول أن تطلب الفتاة من خطيبها مصروف وهي لم تتزوج به بعد، مضيفة أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على الانفاق حتى ولو كانت موظفة.
ولفت إلى أن التفاهم هو الأساس؛ لأن الحياة الزوجية ليست مادية بالمطلق، مضيفا أنه يؤيد أن تكون الحياة بين الزوجين تشاركية ويساعدنا بعضهما البعض.