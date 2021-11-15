بالفيديو : حمدي النقاز يعترف بالتوقيع للزمالك المصري

وكالات (صدى):
أكد حمدي النقاز أنه وقع عقود مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته القديمة حيث دفع مبالغ مالية مقابل فسخ عقده مع نادي الترجي وذلك من أجل العودة لنادي الزمالك.
وأضاف النقاز :" عشان أخرح من الترجي دفعت فلوس من عندي ودا اللي ما يعرفوش ناس كتيرة" مشيرا إلى أنه دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار.
وتابع "تنازلت عن ذلك المبلغ الكبير لنادي الترجي ولكن سأعوض في العقد الحالي"، مشيرا إلى أنه عرض عليه عروض كثيرة ولكنه يحب نادي الزمالك.
وذكر النقاز "مشكلتي مع الزمالك لم تكن "نقود" ولكن كانت بسبب المعاملة السيئة من الإدارة على المستوى العملي والأسري.
واستطرد، الإدارة السابقة للنادي وعدتني بمقدم 50 ٪ من قيمة التعاقد واكتشفت وجود 25 ٪ مع تخفيض القيمة الكلية
وفي وقت سابق، كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.
وقال محمد الدرع: "بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر، وتحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".
وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.