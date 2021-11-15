نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو : حمدي النقاز يعترف بالتوقيع للزمالك المصري

منذ ساعة
13658
5
بالفيديو : حمدي النقاز يعترف بالتوقيع للزمالك المصري

وكالات (صدى):
أكد حمدي النقاز أنه وقع عقود مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته القديمة حيث دفع مبالغ مالية مقابل فسخ عقده مع نادي الترجي وذلك من أجل العودة لنادي الزمالك.

وأضاف النقاز :" عشان أخرح من الترجي دفعت فلوس من عندي ودا اللي ما يعرفوش ناس كتيرة" مشيرا إلى أنه دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار.

وتابع "تنازلت عن ذلك المبلغ الكبير لنادي الترجي ولكن سأعوض في العقد الحالي"، مشيرا إلى أنه عرض عليه عروض كثيرة ولكنه يحب نادي الزمالك.

وذكر النقاز "مشكلتي مع الزمالك لم تكن "نقود" ولكن كانت بسبب المعاملة السيئة من الإدارة على المستوى العملي والأسري.

واستطرد، الإدارة السابقة للنادي وعدتني بمقدم 50 ٪ من قيمة التعاقد واكتشفت وجود 25 ٪ مع تخفيض القيمة الكلية

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.

وقال محمد الدرع: "‏بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر، وتحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".

وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

نادي الترجي
نادي الزمالك
اللاعب حمدي النقاز
فسخ عقود

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10596
منذ ساعة
ما قلت لكم انه وقع للزمالك
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16316
منذ 51 دقيقة
اجبروه ع الكذب لاجديد كيف يوقع للزمالك وهم موقفين تسجيل لفترتين اصلا😂
سعد
سعد عدد التعليقات : 80
منذ 45 دقيقة
التركيز على قضية النقاز الهدف منها تخفيف الضغط على النهائي الاسيوي وهذا شئ يحسب لإعلام الهلال
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 205
منذ 23 دقيقة
خبر وكالالالالالات لا احد يشك
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4028
منذ 5 دقائق
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يهديها اكلت الين قالت امين مثلها مثل رهف مثل هند مثل امل مثل سلوى مثل شمس مثل يسرا مثل رانيا مثل دباغ ياكلون...
ابوبدر
طعمية اكلت الين قالت بس وهذا ديدنهم
ابوبدر
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع كل تراب ياحقير واعرف مقامك تراك تافه وصعلوك
ابوبدر
يارب لا تبلانا ولا حول ولا قوة الا بك . اذا انتشرت المعازف واحل الحر والغناء واختلطت النساء بالرجال تبدأ الفواحش بالانتشار وتتمكن من...

أخر الأخبار

أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات
أول تعليق من "بلدية خميس مشيط" على فيديو حـادث الـدهس المروع لمجموعة فتيات
منذ دقيقة 1039
شاهد.. استعراض فاشل لزينبيات الحوثي ينتهي بـ"اي ياظهري"
شاهد.. استعراض فاشل لزينبيات الحوثي ينتهي بـ"اي ياظهري"
منذ 3 دقائق 1080
بالصور.. نادية الجندي 75 عامًا وترفض الشيخوخة
بالصور.. نادية الجندي 75 عامًا وترفض الشيخوخة
منذ 14 دقيقة 200
الكويت تستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة
الكويت تستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة
منذ 24 دقيقة 1089
بالصور .. "هيئة إدارة القوات المسلحة" تفتتح دورة نظام خدمة الأفراد ولائحته التنفيذية
بالصور .. "هيئة إدارة القوات المسلحة" تفتتح دورة نظام خدمة الأفراد ولائحته التنفيذية
منذ 25 دقيقة 1134
3 خطوات لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة 
3 خطوات لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة 
منذ 29 دقيقة 1099
الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
منذ 40 دقيقة 1097
"التجارة" تُشهِّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات
"التجارة" تُشهِّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات
منذ 43 دقيقة 1149
شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وفيتنام 
شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وفيتنام 
منذ 45 دقيقة 1366
الحربي: أسعار قطع غيار السيارات الأصلية متقاربة.. والتلاعب بالأسعار لا زال موجود
الحربي: أسعار قطع غيار السيارات الأصلية متقاربة.. والتلاعب بالأسعار لا زال موجود
منذ 56 دقيقة 1152