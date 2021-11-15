إغماء إمام مسجد حُكم عليه بالمؤبد بعد هتكه عرض طفلة

القاهرة (صدى):
شهدت محكمة جنايات المنصورة في مصر، محاكمة داعية وإمام مسجد قام بهتك عرض طفلة كانت تتردد على منزله من أجل أن تحفظ القرآن الكريم.
وكانت أم الضحية البالغة من العمر 39 عاما قد تقدمت ببلاغ لقسم الشرطة تتهم فيها الداعية سليمان فايد سليمان محمد، بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا، باغتصاب طفلتها.
وأوضحت أن ابنتها كانت تذهب لمنزل الداعية لكي تحفظ القرآن الكريم لكن الداعية طلب بعد انتهاء الدرس البقاء معه في منزله، واستغل صغر سنها واعتدى عليها.
وأكدت النيابة العامة أن الكشف أثبت تعرض الطفلة لإصابات حديثة بالطفلة، مع وجود علامات تشير لإيلاج وهو ما يؤكد ثبوت التهمة وتورط الداعية في هتك عرض الطفلة، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 15 ألف جنيه.