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تعامل جميل لمواطنة مع سائحة
منذ 12 ساعة
1587
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55167
منذ 46 دقيقة
طيب
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أحدث التعليقات
Smsm Sos
الجسم جسم رجال والبوهه بوهة رجال من غير شوارب ههههههه استغفرالله لو من الاردنيات أوقف والمسا بالغلط اتحسس عليها من قدام اسوم اهي وشي...
ابو ماجد
كل هذا سوال ؟ المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
ابو عمار
ههههههه
غييييوووورررر
شكله خاف يقتلونه ويضيع دمه هدر بينهم وقال ياروح مابدك روح
ابو عمار
طيب
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