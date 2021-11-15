نهاية بشعة لشاب لجأ للسحر الأسود من أجل استعادة زوجته

موسكو (صدى):
شهدت إحدى الغابات في روسيا جريمة قتل الشاب أنطون شابانوف، البالغ من العمر 33 عاما، الذي لجأ إلى السحر الأسود من أجل استعادة زوجته التي انفصلت عنه بعد عام ونصف من الزواج.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما نشأت خلافات بين الشاب وزوجته "ليوبوف"، البالغة من العمر 29 عاما، وانتهت الخلاف بالانفصال.
ولم يتقبل الشاب هذا الانفصال، وفكر في اللجوء إلى السحر الأسود، حيث تواصل مع أحد المسؤولين عن هذا الأمر، ويدعى "نيكولاي إيفانوف"، لكن الأخير كان محتالا، وطلب من الشاب أن يحضر أغراضا له ولزوجته لكي يدفنها في الغابة.
ووقع شجار بين الشاب والمحتال انتهى بقيام الأخير بقتله بضربات متعددة على رأس ورقبة أنطون، وقضت المحكمة سجن إيفانوف لمدة 9 سنوات ونصف، ودفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.