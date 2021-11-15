نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نهاية بشعة لشاب لجأ للسحر الأسود من أجل استعادة زوجته

منذ 10 ساعات
1522
1
نهاية بشعة لشاب لجأ للسحر الأسود من أجل استعادة زوجته

موسكو (صدى):

شهدت إحدى الغابات في روسيا جريمة قتل الشاب أنطون شابانوف، البالغ من العمر 33 عاما، الذي لجأ إلى السحر الأسود من أجل استعادة زوجته التي انفصلت عنه بعد عام ونصف من الزواج.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما نشأت خلافات بين الشاب وزوجته "ليوبوف"، البالغة من العمر 29 عاما، وانتهت الخلاف بالانفصال.

ولم يتقبل الشاب هذا الانفصال، وفكر في اللجوء إلى السحر الأسود، حيث تواصل مع أحد المسؤولين عن هذا الأمر، ويدعى "نيكولاي إيفانوف"، لكن الأخير كان محتالا، وطلب من الشاب أن يحضر أغراضا له ولزوجته لكي يدفنها في الغابة.

ووقع شجار بين الشاب والمحتال انتهى بقيام الأخير بقتله بضربات متعددة على رأس ورقبة أنطون، وقضت المحكمة سجن إيفانوف لمدة 9 سنوات ونصف، ودفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.

روسيا
شجار
محكمة
السحر الأسود
أنطون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55166
منذ 47 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Smsm Sos
الجسم جسم رجال والبوهه بوهة رجال من غير شوارب ههههههه استغفرالله لو من الاردنيات أوقف والمسا بالغلط اتحسس عليها من قدام اسوم اهي وشي...
ابو ماجد
كل هذا سوال ؟ المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
ابو عمار
ههههههه
غييييوووورررر
شكله خاف يقتلونه ويضيع دمه هدر بينهم وقال ياروح مابدك روح
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ دقيقة 1022
قرداحي: موافق على أي حل يعيد العلاقات مع المملكة
قرداحي: موافق على أي حل يعيد العلاقات مع المملكة
منذ 10 دقائق 1187
شاهد.. قائد مركبة يعكس السير كاد يتسبب بكارثة
شاهد.. قائد مركبة يعكس السير كاد يتسبب بكارثة
منذ 26 دقيقة 1144
قرقاش: لا مصلحة في المواجهة مع إيران
قرقاش: لا مصلحة في المواجهة مع إيران
منذ 32 دقيقة 1207
نادي البكيرية يعلن عن فتح باب التوظيف
نادي البكيرية يعلن عن فتح باب التوظيف
منذ 35 دقيقة 1112
3 طلاب يذبحون زميلهم بعنق زجاجة!
3 طلاب يذبحون زميلهم بعنق زجاجة!
منذ 41 دقيقة 371
تحذير عالمي من تفشي إنفلونزا الطيور
تحذير عالمي من تفشي إنفلونزا الطيور
منذ ساعة 1196
أم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات!
أم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات!
منذ ساعة 442
فيديو.. بكاء المتبرعة بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه على الهواء
فيديو.. بكاء المتبرعة بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه على الهواء
منذ ساعة 1836
حوار بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومحمد هنيدي
حوار بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومحمد هنيدي
منذ ساعتين 396