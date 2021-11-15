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مواطن يروي تفاصيل عثوره على 7 آلاف ريال وإعادة المبلغ إلى صحابته الفلبينية

منذ 4 ساعات
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مواطن يروي تفاصيل عثوره على 7 آلاف ريال وإعادة المبلغ إلى صحابته الفلبينية

الرياض (صدى):
روى مواطن يعمل في تطبيقات التوصيل تفاصيل عثوره على "7 ألاف ريال" وإصراره على أن يعيدها إلى صاحبتها "الفلبينية"،مؤكدا أن الأمانة أهم شيء لديه وما فعله واجب وطني.

وقال المواطن"محمد خرمي" خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " أنه كان يباشر عمله وقام بتوصيل 4 زبائن خلال 4 رحلات".

وأضاف: أثناء قيامه بتوصيل إحدى الزبائن عثرت على محفظة وقامت بتسليمها له وقام بفحص المحفظة فوجد بداخلها مبلغ مالي كبير يصل إلى نحو 7 آلاف ريال وبدأ يبحث عن صاحب المبلغ.

وأشار إلى أنه استغرق نحو يوم ونصف اليوم للبحث عن صاحب المبلغ واتصل على رقم هاتف كان موجود بالمحفظة وردت سيدة فلبينية على الهاتف مؤكدة أنها صاحبة المبلغ

ولفت إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة حتى بكت من الفرحة ثم طلبت أن تلتقط صورة له وتنشرها على "الفيسبوك". ووافق على طلبها.

تطبيقات التوصيل
محمد خرمي
المحفظة

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 105
منذ 15 دقيقة
اثابك الله على امانتك
وحرصك .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يهديها اكلت الين قالت امين مثلها مثل رهف مثل هند مثل امل مثل سلوى مثل شمس مثل يسرا مثل رانيا مثل دباغ ياكلون...
ابوبدر
طعمية اكلت الين قالت بس وهذا ديدنهم
ابوبدر
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع كل تراب ياحقير واعرف مقامك تراك تافه وصعلوك
ابوبدر
يارب لا تبلانا ولا حول ولا قوة الا بك . اذا انتشرت المعازف واحل الحر والغناء واختلطت النساء بالرجال تبدأ الفواحش بالانتشار وتتمكن من...

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