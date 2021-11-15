مواطن يروي تفاصيل عثوره على 7 آلاف ريال وإعادة المبلغ إلى صحابته الفلبينية

الرياض (صدى):
روى مواطن يعمل في تطبيقات التوصيل تفاصيل عثوره على "7 ألاف ريال" وإصراره على أن يعيدها إلى صاحبتها "الفلبينية"،مؤكدا أن الأمانة أهم شيء لديه وما فعله واجب وطني.
وقال المواطن"محمد خرمي" خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " أنه كان يباشر عمله وقام بتوصيل 4 زبائن خلال 4 رحلات".
وأضاف: أثناء قيامه بتوصيل إحدى الزبائن عثرت على محفظة وقامت بتسليمها له وقام بفحص المحفظة فوجد بداخلها مبلغ مالي كبير يصل إلى نحو 7 آلاف ريال وبدأ يبحث عن صاحب المبلغ.
وأشار إلى أنه استغرق نحو يوم ونصف اليوم للبحث عن صاحب المبلغ واتصل على رقم هاتف كان موجود بالمحفظة وردت سيدة فلبينية على الهاتف مؤكدة أنها صاحبة المبلغ
ولفت إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة حتى بكت من الفرحة ثم طلبت أن تلتقط صورة له وتنشرها على "الفيسبوك". ووافق على طلبها.