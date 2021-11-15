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مسؤول بشركة يدهس عمال أثناء تجمعهم للمطالبة برواتبهم المتأخرة
منذ 6 ساعات
1509
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 647
منذ ساعتين
خلاص انعدمت الرحمه
dakheelahmadi
عدد التعليقات : 2
منذ 38 دقيقة
لو شغلهم في الصيف وفي الظهيره وتحت درجة حرارة 50c.كان ارحم وين حقوق...؟
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ابوبدر
الله يهديها اكلت الين قالت امين مثلها مثل رهف مثل هند مثل امل مثل سلوى مثل شمس مثل يسرا مثل رانيا مثل دباغ ياكلون...
ابوبدر
طعمية اكلت الين قالت بس وهذا ديدنهم
ابوبدر
صدى اخبارها تلفيق معروف وتثير الفتنة ولا غرابة ان تميل لصالح الطواقي 😜
ط 🍹🍹🍹
ع. س. ع كل تراب ياحقير واعرف مقامك تراك تافه وصعلوك
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