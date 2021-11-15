الاتحاد الآسيوي يكشف عن جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج الشكوى المقدمه بشأن كشف جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن أن جنس حارس المرمى؛ هي اللاعبة الإيرانية أنثى، كما خاطب الاتحاد الأردني بالنتائج النهائية حول الشكوى المقدمة.
و الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على بن الحسين، طلب بضرورة فتح تحقيق واتخاذ كافة الإجراءات حيال لاعبة شك في اهليتها خلال المشاركة بالمنافسات.
وذلك عقب فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي تصفيات كأس آسيا.