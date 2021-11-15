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الاتحاد الآسيوي يكشف عن جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات

منذ ساعتين
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الاتحاد الآسيوي يكشف عن جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج الشكوى المقدمه بشأن كشف جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن أن جنس حارس المرمى؛ هي اللاعبة الإيرانية أنثى، كما خاطب الاتحاد الأردني بالنتائج النهائية حول الشكوى المقدمة.

و الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على بن الحسين، طلب بضرورة فتح تحقيق واتخاذ كافة الإجراءات حيال لاعبة شك في اهليتها خلال المشاركة بالمنافسات.

وذلك عقب فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي تصفيات كأس آسيا.

 

الاتحاد الآسيوي
حارسة منتخب إيران
منتخب إيران للسيدات
اللاعبة الإيرانية
الاتحاد الأردني لكرة القدم رئيس الاتحاد الأردني

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3940
منذ 3 دقائق
معهم كل الحق للشك في جنس المذكور فهي تبدو وكأنها مشروع رجل وفشل

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أحدث التعليقات

ابو خالد
أهلاً بهم في الرياض ولازم نعطيهم واجبهم
مطر الاسود
معهم كل الحق للشك في جنس المذكور فهي تبدو وكأنها مشروع رجل وفشل
القول الصريح
اسماء غريبه وعجيبه ويبار وكبوها
ع. س. ع
زود صياح صياحك طرب
D333
صدق لحيك يا ط ٣كاسات كلامك كله حكم ووقار وتوعوي لجميع الاعمار

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