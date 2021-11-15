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مسويه زحمه عشان تكشخ !
منذ 17 ساعة
2501
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55177
منذ 52 دقيقة
يا كثر امثالها عند الاشاره
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أحدث التعليقات
فهد آل قنيعير
،، الآسيوية صعبة قوية، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة...
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
بالتوفيق للجميع.
واضح ***وصريح
يجب عدم التشويش على الضيف، بكثرة الأسئلة، وتداخل المواضيع،بأزمنه متباعده..
بلسم الروح
استغفرالله العظيم
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