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لاعب يوجه ضربة قاضية لحكم المباراة
منذ 19 ساعة
2388
1
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17481
منذ 58 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه ابتسامة الصدمة
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أحدث التعليقات
راجع لقدام
لا تشويه ولا شي ركز العلم في قلوبنا ورحنا في خبر كاااااااااااان
راجع لقدام
ليش تذكرنا بركزة البليهي اخخخخخخخخخخخ
قرم
وشخباري...جابر القحطاني الله زمااان.
قرم
الله يشفيه ويعافيه يارب ويعافي كل مريض.
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه جقجقجقجقجقجقجقج
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