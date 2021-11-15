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صناعة النجاح

منذ يوم
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زياد بن منصور القرشي
زياد بن منصور القرشي

(صدى):
يرى كثير من الناس أن النجاح أمر متعلق بالحظ والنصيب ، غير أن الواقع يثبت أن النجاح يكون بتوفيق الله تعالى ، ثم بالأخذ بالأسباب ، والجد والاجتهاد ، والإصرار والمواصلة ، والصبر والمصابرة ، والتضحية بالغالي والنفيس ، فالنجاح صناعة ذاتية يُبدع في إنتاجه الناجحون أنفسهم ؛ لأن الهمَّة التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص تُميِّزهم عن الآخرين بحدودٍ تضمن تقدمهم واستمرارهم في صناعةِ ذاتِهم واجتهادهم ، فالإنجاز يبدأ بتحقيق الهدف ، وتحقيق الهدف يبدأ بقرار ، وصنع القرار يبدأ بخطوة ، تقدم عليها وأبدأها الآن ، فالنجاح يبدأ من داخلك أنت؟ ، طموحك الذي ليس له حدود ، رغبتك في تغيير وضعك الحالي إلى وضع أفضل ، الملل من الروتين وعدم وجود الجديد ، بحثك عن الاستقلال المالي ، نفسك التواقة للأكثر ، كلها أسباب تجعلك تصنع قصة نجاحك الخاصة ، اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ النور ، ويقولون لك أنه بوسعك أن تضيء العالم ، فإﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﻬﻤﺔ ؛ ﻓﺈﻥ النجاح ﺣﻠﻴﻒ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻄﻤﻮﺡ ﻛﻨﺰٌ ﻻ ﻳﻔنى، واعمل بأسرار النجاح ، أشعل رغبتك الداخلية بتحسين حياتك ، وخصص وقت يومياً لإتقان حرفة أو مهارة ، وزد من محفزاتك اليومية ، ومتابعة الناجحين أو قراءة كتبهم ، وخذ قسطاً من الراحة لكن لا تستسلم ، ولا تؤجل أي عمل من الآن ، اصنع مستقبلك وفرص النجاح بنفسك ولا تنتظر أحدًا ، وإن لم تجد باباً يفتح لك فأصنع أنت الباب لنفسك ولمستقبلك ، وإذا كنت تريد تحقيق النجاح ثق بالله ، ثم بنفسك وقدر ذاتك ، وتجاهل من يقول هذا صعب ، وهذا مستحيل ، فالثقة بالله هي عين النجاح وعقليه العظماء ، وابتعد عن الأفكار والمشاعر السلبية ، ولا تسمح للقلق والخوف والتوتر أن يسيطر على حياتك، ولا تقع فريسة للضغط النفسي ، واعترف بقدراتك وإمكانياتك التي وهبك الله إياها ، ولا تؤجل ولا تسوف في الوصول إلى النجاح ، وواجه نفسك بهذا السؤال: إن لم يكن الآن فمتى؟ ، العمر يجري ، ونهايته في أي لحظة ، أغرس زرعك وكن إيجابياً ، تفعل الخير وتحرص عليه ، وتقدم لحياتك النجاحات والإنجازات، فالصبر على الشدائد ، مهارة تستحق التقدير ، صبرك دائماً هو بمثابة الحِلمْ منك ، لا يعني الضعف وقلة الحيلة!! وتذكر دائماً أن مع العسر يسرا، وأن الفرج يأتي بعد الضيق ، والنجاح يأتي بعد الفشل، فلا يوجد نجاح بدون تعب ونصب ، بل لكل نجاح ضريبة ، ولا بد من دفع الثمن ، فالله أمرنا بإحسان وإتقان العمل ، ورتب الأجر والثواب على ذلك قال تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً). الكهف:30

فالنجاح لمن يجتهد ويتعب ، والحياة لا تعترف بالحظ ، إنما بالعمل ، فإذا كنت تريد النجاح وتحقيق الفوز لا بد أن تعمل بجد ، اصنع نجاحك وكن مستعداً للفرصة التي تأتيك، وفي طريق النجاح لا يكفي أن تكون على قيد الحياة ، يجب أن تكون على قيد الأمل والتفاؤل ، وعلى قيد حلم سيتحقق لك في يوم من الأيام.

يقول ونستون تشرشل: النجاح أن تنتقل من فشل الى فشل ، بدون أن تفقد حماسك.

التعليقات

الكاتب خالد حشوان
الكاتب خالد حشوان عدد التعليقات : 2
منذ 7 دقائق
جزاك الله خيرا ، كلام جميل ومرتب وواقعي

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أحدث التعليقات

الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا ، كلام جميل ومرتب وواقعي
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
سلطان
طلعوها كيف أظهر يا فالح TMC صحه التعاقد يا .....ولا بلاش
دكتر
نبيكم تنقلعون يا اشباه الرجال

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